'जैसे ही होम्योपैथिक गोली दी, दिमागी नक्सल...', PM मोदी का बड़ा हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी कार्यक्रम में जबरदस्त भाषण देते हुए, दिमागी नक्सल कहते हुए आलोचकों को कड़ा जवाब दिया है. पीएम मोदी ने शनिवार को अपनी लाल किले पर 15 अगस्त को दी स्पीच का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उस दिन दिमागी नक्सल कहकर होम्यपैथी की ऐसी गोली दी, जिससे सारे विरोधी बौखलाने लगे.

इस दौरान पीएम मोदी ने 2013 के अपने भाषण को याद किया. पीएम मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे. पीएम मोदी मेट्रो से SRCC के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.

पीएम मोदी ने पिछले एक दशक में देश के विकास यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, 'बीते दशक में 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं. जब नए बाजार खुलते हैं, तो भारत के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होते हैं.आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक और सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, पर कुछ लोगों में बौखलाहट शुरू हो गई है.'

मैंने गोली दी, तो सारे दिमागी नक्सल बाहर आने लगे: मोदी

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, 'मैंने ऐसे लोगों के लिए लाल किले से 15 अगस्त को होम्योपैथी की गोली दी थी. तब मैंने एक शब्द कहा था- दिमागी नक्सल. होम्योपैथी का इलाज बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है. जैसे ही मैंने ये गोली दी, सारे दिमागी नक्सल बाहर आने लगे. पर जनता उनका असली रंग देख रही है. पीएम मोदी का यह भाषण लगभग 48 मिनट तक चला. इसके अलावा प्रधानमंत्री GenZ जनरेशन पर भी बात करते हुए नजर आए. पीएम मोदी ने कहा कि आपकी लैंग्वेज में कहूं तो इस कॉलेज के पूर्व स्टूडेंट ओजी हैं. वे धुरंधर भले न हों, पर दुनियाभर में धूम तो मचाई है.





'आपदाओं के समय उन्हें लगा कि अब तो मोदी को कुचल देंगे'

पिछले एक दशक में आई मुश्किल आपदाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लग सकता है कि 140 करोड़ का देश था. बहुत आसान था. लेकिन ये क्या इतना आसान था. 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी. पूरी सरकार हिल गई थी. 2009 में बैंकिंग संकट आया था, तब भी वो पीछे हो गए थे. 2008 में आतंकी हमला हुआ था, तब की सरकार ने पाकिस्तान को सबक तक नहीं सिखाया.

इसके अलावा पीएम ने कहा, 'देश ने कितने साइक्लोन झेले, कोरोना आया, रूस यूक्रेन, ट्रेड को हथियारबंद किया गया, पश्चिम एशिया में युद्ध हुआ तो उन लोगों को लगा कि अब तो मोदी को कुचल देंगे, लेकिन बुरा चाहने वालों की हसरत धरी की धरी रह गई.'

'आज आप सपने देख रहे, क्योंकि इकोसिस्टम बन गया'

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि एंबिशन उस माहौल से आती है, जिस जगह से आ रहे हैं. आज आप सपने देख रहे हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम बन गया है. हम गर्व से कहते हैं कि भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां क्यों न लीड करें. ये सबकुछ संभव है. आपके पास नेटवर्क और नॉलेज भी है.

किन लोगों को पीएम मोदी ने कहा था 'दिमागी नक्सल'

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया था जो बंदूक के बजाय अपनी विचारधार के माध्यम से देश विरोधी या अराजक सोच को बढ़ावा देते हैं.