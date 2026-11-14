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'BJP बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है', तेलंगाना में गिग वर्कर्स से बोले राहुल गांधी
राहुल गांधी ने तेलंगाना में गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना लॉन्च की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा.
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