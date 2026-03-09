Weather Update: उत्तर भारत में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर गुजरात में भी दिख रहा है. अहमदाबाद में नमी का स्तर 43 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया है और अगले 24 घंटे में तापमान 39 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. शनिवार को शहर में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में मार्च के दूसरे सप्ताह में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस साल भीषण गर्मी का संकेत देता है. मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है, और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस साल की गर्मी पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

मार्च में गर्मी के संकेत

मार्च की शुरुआत से ही दिल्ली-एनसीआर में गर्मी के स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, मार्च के दूसरे सप्ताह तक अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. रात का मौसम भी अब तेजी से गर्म होने लगा है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के करीब है. लगातार बढ़ते अधिकतम और न्यूनतम तापमान ने मौसम विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है.

भूतकाल की तुलना और गर्मी का अनुमान

भूतकाल के मौसम डेटा पर नजर डालें तो, इस सर्दी में अधिक ठंड नहीं पड़ी. सितंबर में रात का तापमान गिरना शुरू हुआ, लेकिन दिन की ठंड का असर कम रहा. वर्ष 2025 की तुलना में इस बार दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों में ठंड कम पड़ी है. गुजरात में सर्दी बहुत कमजोर रही, लेकिन अब गर्मी बहुत तेज होने के संकेत हैं.

अप्रैल और मई में मौसम का पैटर्न बदल सकता है

मौसम विज्ञानी मानते हैं कि मार्च सामान्य से अधिक गर्म रहेगा. अप्रैल और मई में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या ओलावृष्टि की संभावना है, और आंधी-तूफान भी आ सकते हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि अप्रैल से जून तक दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के चलते कई पुराने तापमान रिकॉर्ड टूट सकते हैं.