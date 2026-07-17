INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापंजाब में 5470 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी ने कहा- सिर्फ बीजेपी ही ला सकती है राज्य में बदलाव

पंजाब में 5470 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी ने कहा- सिर्फ बीजेपी ही ला सकती है राज्य में बदलाव

PM मोदी ने पंजाब के जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने नई रेल सेवाओं, सड़क परियोजनाओं, रेलवे आधुनिकीकरण और पंजाब के विकास पर जोर दिया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (17 जुलाई 2026) को पंजाब के जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्हें श्री गुरु रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला था और आज जालंधर विकास के नए दौर का साक्षी बन रहा है.

प्रधानमंत्री ने बताया कि शुक्रवार सुबह उन्हें जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला. इसके अलावा उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक बड़े सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखी. उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय गुरु परंपरा और सिख गुरुओं के विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

ये भी पढ़ें: 'शराब-सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाइए, लेकिन बेटियों को...', SC ने दिया अदालतों में महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था का आदेश

जालंधर में विकास कार्यों को लेकर काम

प्रधानमंत्री ने कहा कि जालंधर और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई हैं. अमृतसर और काशी को जोड़ने वाली नई रेल सेवा भी शुरू हो गई है, जिससे श्री गुरु रविदास जी के श्रद्धालुओं के लिए पंजाब से काशी की यात्रा पहले से आसान हो जाएगी. प्रधानमंत्री ने बताया कि दौलतपुर चौक और करटोली के बीच नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है. इसके साथ ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के एक अन्य हिस्से का उद्घाटन भी किया गया. उन्होंने इन सभी परियोजनाओं के लिए पंजाब और देशवासियों को बधाई दी.

केंद्र सरकार को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब में कई महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार राज्य के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है. प्रधानमंत्री ने जालंधर के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने "स्वच्छता से स्वागत" अभियान के माध्यम से इस कार्यक्रम को और अधिक अर्थपूर्ण बनाया है. उन्होंने कहा कि यह पहल श्री गुरु रविदास जी के सामाजिक समरसता और सामूहिक प्रयास के संदेश को आगे बढ़ाती है.

सरदार तेजा सिंह समुंद्री का जिक्र

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पंजाब के महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी सरदार तेजा सिंह समुंद्री को भी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि आज उनकी शहादत की 100वीं वर्षगांठ है. सरदार तेजा सिंह समुंद्री ने ब्रिटिश शासन के दौरान सिख समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र पर काम करती है. उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की सेवा करना, उनकी जिंदगी को आसान बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना है. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिलें.

रेलवे के विकास पर पीएम मोदी का बात

रेलवे के विकास पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन साधन है. उन्होंने कहा कि जो रेलवे विकास कार्य आज हो रहे हैं, वे कई दशक पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकारों ने इन्हें प्राथमिकता नहीं दी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे की स्थिति बदलने का काम किया है. आज देशभर के रेलवे स्टेशनों का बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है और कई स्टेशनों पर काम पूरा भी हो चुका है.

2014 से पहले रेलवे की स्थिति पर पीएम मोदी का बयान

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे की स्थिति अच्छी नहीं थी. उनके अनुसार, पिछली सरकारें नई ट्रेनों की घोषणा तो करती थीं, लेकिन रेलवे स्टेशनों और बुनियादी ढांचे के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि गैंगवार, फिरौती और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यापार और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं हैं और कई बार पुलिस स्टेशनों पर हमले हो चुके हैं. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नशे का कारोबार युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है और राज्य के सामने यह एक बड़ी चुनौती बन चुका है.

कांग्रेस पर पीएम मोदी का निशाना

प्रधानमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि हाल ही में एक विधायक को सरकारी अधिकारियों पर हमले और वसूली के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि वसूली, अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार कुछ राजनीतिक दलों की पहचान बन चुके हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा साफ नीयत और ईमानदारी से की जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की वर्तमान सरकार में न तो स्पष्ट नीयत दिखाई देती है और न ही ईमानदारी. उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और पदों को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहता है, जबकि राज्य के विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पंजाब में वास्तविक बदलाव केवल भाजपा ला सकती है. उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगी, राज्य में निवेश बढ़ाएगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और यहां बने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी. इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के 20 राज्यों में 75 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है. उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है.

261 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है-रेल मंत्री

रेल मंत्री के अनुसार अब तक 261 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है और इस वर्ष के अंत तक 350 स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये स्टेशन भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरह शुरू किया गया रेलवे आधुनिकीकरण अभियान देश के सामने भारतीय रेलवे का नया और आधुनिक रूप पेश करेगा.

ये भी पढ़ें: संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 17 Jul 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
JALANDHAR Punjab NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंजाब में 5470 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी ने कहा- सिर्फ बीजेपी ही ला सकती है राज्य में बदलाव
पंजाब में 5470 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, PM मोदी ने कहा- सिर्फ BJP ही ला सकती है राज्य में बदलाव
इंडिया
संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
संसद में आने से पहले ही 'वंदे मातरम' पर बहस, कांग्रेस बोली-संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
इंडिया
'शराब-सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाइए, लेकिन बेटियों को...', SC ने दिया अदालतों में महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था का आदेश
'शराब-सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाइए, लेकिन बेटियों को...', SC ने दिया अदालतों में महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था का आदेश
इंडिया
ED Raid: MP में 70 करोड़ की MDMA ड्रग्स तस्करी मामले में ED का बड़ा एक्शन! इंदौर-मंदसौर में ताबड़तोड़ छापेमारी
MP में 70 करोड़ की MDMA ड्रग्स तस्करी मामले में ED का बड़ा एक्शन! इंदौर-मंदसौर में ताबड़तोड़ छापेमारी
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
इंडिया
संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
संसद में आने से पहले ही 'वंदे मातरम' पर बहस, कांग्रेस बोली-संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget