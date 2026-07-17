प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (17 जुलाई 2026) को पंजाब के जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्हें श्री गुरु रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला था और आज जालंधर विकास के नए दौर का साक्षी बन रहा है.

प्रधानमंत्री ने बताया कि शुक्रवार सुबह उन्हें जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला. इसके अलावा उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक बड़े सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखी. उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय गुरु परंपरा और सिख गुरुओं के विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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जालंधर में विकास कार्यों को लेकर काम

प्रधानमंत्री ने कहा कि जालंधर और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई हैं. अमृतसर और काशी को जोड़ने वाली नई रेल सेवा भी शुरू हो गई है, जिससे श्री गुरु रविदास जी के श्रद्धालुओं के लिए पंजाब से काशी की यात्रा पहले से आसान हो जाएगी. प्रधानमंत्री ने बताया कि दौलतपुर चौक और करटोली के बीच नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है. इसके साथ ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के एक अन्य हिस्से का उद्घाटन भी किया गया. उन्होंने इन सभी परियोजनाओं के लिए पंजाब और देशवासियों को बधाई दी.

केंद्र सरकार को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब में कई महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार राज्य के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है. प्रधानमंत्री ने जालंधर के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने "स्वच्छता से स्वागत" अभियान के माध्यम से इस कार्यक्रम को और अधिक अर्थपूर्ण बनाया है. उन्होंने कहा कि यह पहल श्री गुरु रविदास जी के सामाजिक समरसता और सामूहिक प्रयास के संदेश को आगे बढ़ाती है.

सरदार तेजा सिंह समुंद्री का जिक्र

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पंजाब के महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी सरदार तेजा सिंह समुंद्री को भी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि आज उनकी शहादत की 100वीं वर्षगांठ है. सरदार तेजा सिंह समुंद्री ने ब्रिटिश शासन के दौरान सिख समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र पर काम करती है. उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की सेवा करना, उनकी जिंदगी को आसान बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना है. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिलें.

रेलवे के विकास पर पीएम मोदी का बात

रेलवे के विकास पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन साधन है. उन्होंने कहा कि जो रेलवे विकास कार्य आज हो रहे हैं, वे कई दशक पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकारों ने इन्हें प्राथमिकता नहीं दी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे की स्थिति बदलने का काम किया है. आज देशभर के रेलवे स्टेशनों का बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है और कई स्टेशनों पर काम पूरा भी हो चुका है.

2014 से पहले रेलवे की स्थिति पर पीएम मोदी का बयान

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे की स्थिति अच्छी नहीं थी. उनके अनुसार, पिछली सरकारें नई ट्रेनों की घोषणा तो करती थीं, लेकिन रेलवे स्टेशनों और बुनियादी ढांचे के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि गैंगवार, फिरौती और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यापार और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं हैं और कई बार पुलिस स्टेशनों पर हमले हो चुके हैं. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नशे का कारोबार युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है और राज्य के सामने यह एक बड़ी चुनौती बन चुका है.

कांग्रेस पर पीएम मोदी का निशाना

प्रधानमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि हाल ही में एक विधायक को सरकारी अधिकारियों पर हमले और वसूली के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि वसूली, अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार कुछ राजनीतिक दलों की पहचान बन चुके हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा साफ नीयत और ईमानदारी से की जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की वर्तमान सरकार में न तो स्पष्ट नीयत दिखाई देती है और न ही ईमानदारी. उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और पदों को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहता है, जबकि राज्य के विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पंजाब में वास्तविक बदलाव केवल भाजपा ला सकती है. उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगी, राज्य में निवेश बढ़ाएगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और यहां बने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी. इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के 20 राज्यों में 75 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है. उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है.

261 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है-रेल मंत्री

रेल मंत्री के अनुसार अब तक 261 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है और इस वर्ष के अंत तक 350 स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये स्टेशन भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरह शुरू किया गया रेलवे आधुनिकीकरण अभियान देश के सामने भारतीय रेलवे का नया और आधुनिक रूप पेश करेगा.

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