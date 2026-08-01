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अपशब्द बोलने वाली छात्रा का माफीनामा, PM मोदी बोले- 'सबको माफ किया'
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आरोपी रुचिका सिंह का माफीनामा वीडियो सामने आया है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में नया मोड़ आ गया है. इस मामले की आरोपी रुचिका सिंह का एक माफीनामा वीडियो सामने आया है, जिसमें वह हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगती नजर आ रही है. वीडियो में वह खुद को 15 वर्ष की बताते हुए कहती है कि प्रदर्शन में मौजूद लोगों के प्रभाव में आकर उसने ऐसी बातें कहीं, जिन पर अब उसे पछतावा है.
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