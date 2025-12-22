गोवा में जिला पंचायत चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है. उन्होंने इस जीत के लिए गोवा की जनता को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि जिला पंचायत चुनावों में BJP-MGP (NDA) परिवार को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए मैं गोवा के अपने सभी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देता हूं.

पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि गोवा सुशासन का प्रतीक है. गोवा प्रगतिशील राजनीति का प्रतीक है. उन्होंने कहा, ‘जिला पंचायत चुनावों में भाजपा-एमजीपी (एनडीए) परिवार को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए मैं गोवा के अपने सभी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देता हूं. इससे गोवा के विकास के हमारे प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा.’

Goa stands with good governance.



Goa stands with progressive politics.



I thank my sisters and brothers of Goa for blessing the BJP–MGP (NDA) family with strong support in the Zilla Panchayat elections. This will add more vigour to our efforts for Goa’s growth. We are committed… https://t.co/rRI3vidqNc — Narendra Modi (@narendramodi) December 22, 2025

उन्होंने कहा, ‘हम इस खूबसूरत राज्य के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारे मेहनती एनडीए कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर सराहनीय कार्य किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह परिणाम प्राप्त हुआ है.’

गोवा में भाजपा नंबर वन- सीएम प्रमोद सावंत

इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ‘गोवा में भाजपा नंबर वन है. गोवा, भाजपा पर भरोसा जताने और हमें शानदार जीत दिलाने के लिए धन्यवाद.’

उन्होंने कहा कि भाजपा-एमजीपी (एनडीए) गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को हार्दिक बधाई. यह सशक्त जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के मार्गदर्शन में चल रही डबल इंजन सरकार में जनता के विश्वास को दर्शाता है. साथ ही, जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और जन-केंद्रित शासन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी इसका प्रमाण है.

NDA गोवा के सर्वांगीण विकास को गति देगा- प्रमोद सावंत

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं गोवा भाजपा के अध्यक्ष दामु नाइक के नेतृत्व में हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने हमारे विजन को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए. मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सर्वांगीण विकास को गति देगा, पारदर्शी और जवाबदेह शासन को मजबूत करेगा और एक विकसित गोवा और विकसित भारत की दिशा में काम करेगा.’

