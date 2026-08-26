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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वLAC का मुद्दा उठा तो डोभाल ने चीन को दिया जवाब! अरुणाचल पर क्या हुई बात

LAC का मुद्दा उठा तो डोभाल ने चीन को दिया जवाब! अरुणाचल पर क्या हुई बात

भारत और चीन के बीच फिर से पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं. 2020 में गलवान वैली में हुई झड़प के बाद अजीत डोभाल का यह चीन दौरा अहम माना जा रहा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Aug 2026 07:04 AM (IST)
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नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (एनएसए) अजीत डोभाल का चीन दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है. भारत-चीन के रिश्ते फिर से सामान्य होते नजर आ रहे हैं. डोभाल ने चीन में विदेश मंत्री वांग यी के साथ मंगलवार (25 अगस्त) को मुलाकात की. इस दौरान भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के साथ ही बॉर्डर लाइन को लेकर गंभीर चर्चा हुई.

भारत-चीन ने एक-दूसरे के सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी बात की. अहम बात यह भी है कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की यह वार्ता आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित भारत यात्रा से कुछ सप्ताह पहले हुई है.

डोभाल ने मीटिंग में कहा कि भारत और चीन के संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल होने का सीधा कारण दोनों पक्षों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना है. बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, 'दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में जारी सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निर्देशों और नजरिए के मुताबिक है.'

भारत-चीन के बीच अरुणाचल को लेकर क्या हुई बात

डोभाल ने बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेदों के मसले पर कहा, 'आज हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की कि बॉर्डर के इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के अपने प्रयासों को किस तरह और प्रभावी तथा मजबूत बनाया जा सकता है.'

चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है. डोभाल ने दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'नाथू ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल आयोजन और तीनों दर्रों के जरिए पारंपरिक सीमा व्यापार की बहाली से हमारे लोगों, खासकर से बॉर्डर के इलाकों में रहने वालों को फायदा मिला है.'


LAC का मुद्दा उठा तो डोभाल ने चीन को दिया जवाब! अरुणाचल पर क्या हुई बात

डोभाल से मीटिंग को लेकर क्या बोला चीनी विदेश मंत्रालय

चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वांग ने भारत-चीन सीमा से जुड़े मामलों को लेकर धीरे-धीरे सकारात्मक बातचीत करने, शांति और सहयोग को मुख्य आधार बनाने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ एवं स्थिर विकास के लिए सकारात्मक परिस्थितियां तैयार करने पर जोर दिया.

वांग ने कहा, 'मैं साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर आपके साथ गहन विचार-विमर्श जारी रखने को लेकर आशान्वित हूं, ताकि हम एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकें और सीमा विवाद को उचित तरीके से संभाल सकें. इससे न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को भी नयी गति मिलेगी.'

इनपुट - पीटीआई

यह भी पढ़ें : PAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Aug 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
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