LAC का मुद्दा उठा तो डोभाल ने चीन को दिया जवाब! अरुणाचल पर क्या हुई बात

नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (एनएसए) अजीत डोभाल का चीन दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है. भारत-चीन के रिश्ते फिर से सामान्य होते नजर आ रहे हैं. डोभाल ने चीन में विदेश मंत्री वांग यी के साथ मंगलवार (25 अगस्त) को मुलाकात की. इस दौरान भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के साथ ही बॉर्डर लाइन को लेकर गंभीर चर्चा हुई.

भारत-चीन ने एक-दूसरे के सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी बात की. अहम बात यह भी है कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की यह वार्ता आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित भारत यात्रा से कुछ सप्ताह पहले हुई है.

डोभाल ने मीटिंग में कहा कि भारत और चीन के संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल होने का सीधा कारण दोनों पक्षों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना है. बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, 'दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में जारी सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निर्देशों और नजरिए के मुताबिक है.'

भारत-चीन के बीच अरुणाचल को लेकर क्या हुई बात

डोभाल ने बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेदों के मसले पर कहा, 'आज हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की कि बॉर्डर के इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के अपने प्रयासों को किस तरह और प्रभावी तथा मजबूत बनाया जा सकता है.'

चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है. डोभाल ने दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'नाथू ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल आयोजन और तीनों दर्रों के जरिए पारंपरिक सीमा व्यापार की बहाली से हमारे लोगों, खासकर से बॉर्डर के इलाकों में रहने वालों को फायदा मिला है.'





डोभाल से मीटिंग को लेकर क्या बोला चीनी विदेश मंत्रालय

चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वांग ने भारत-चीन सीमा से जुड़े मामलों को लेकर धीरे-धीरे सकारात्मक बातचीत करने, शांति और सहयोग को मुख्य आधार बनाने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ एवं स्थिर विकास के लिए सकारात्मक परिस्थितियां तैयार करने पर जोर दिया.

वांग ने कहा, 'मैं साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर आपके साथ गहन विचार-विमर्श जारी रखने को लेकर आशान्वित हूं, ताकि हम एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकें और सीमा विवाद को उचित तरीके से संभाल सकें. इससे न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को भी नयी गति मिलेगी.'

इनपुट - पीटीआई

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