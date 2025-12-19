संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद बीजेपी चुनावी राज्यों में अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (20 दिसंबर 2025) से दो दिन के पूर्वी भारत के दौरे पर जा रहे हैं तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन शनिवार को दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे. अगले साल दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में दोनों नेताओं के दौरे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

बंगाल को 3200 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी 20 दिसंबर से दो दिन के पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई कार्यकमों के शामिल होंगे. पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में अगले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं. पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नदिया जिले के रानाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे और लगभग 3200 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे.

असम में पीएम मोदी का कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल दौरे के बाद 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री असम के लिए रवाना हो जाएंगे. अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. अपनी यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री गुवाहाटी के बोरागांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में ऐतिहासिक असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. बाद में वह असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया-यूरिया परियोजना का भूमि पूजन करेंगे. अगले साल पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.

पुडुचेरी और चेन्नई जाएंगे नितिन नबीन

इसके अलावा बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष 20 दिसंबर को पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे. जहां उनके साथ पुडुचेरी के संगठन प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे. बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का ये पहला दौरा है. नितिन नबीन कल पुडुचेरी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात और बैठक करेंगे और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे.

नितिन नबीन चेन्नई होते हुए पुडुचेरी जाएंगे. अगले साल चेन्नई और पुडुचेरी दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने हैं. दिसंबर के अंत में गृहमंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे उसके बाद वो तमिनलाडु का भी दौरा करेंगे. संसद सत्र की समाप्ति के बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता अब चुनावी मोड़ में आ चुके हैं. आगमी दिनों में लगातार ये नेता दक्षिण और पूर्वी भारत में कई कार्यक्रमों के शामिल होते हुए दिखाई देंगे.