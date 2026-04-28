प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच गए है. इस दौरान बरेका ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद 29 अप्रैल को सुबह वाराणसी के काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे. लेकिन सबसे बड़ी बात की पीएम मोदी के इस बार वाराणसी दौरे पर उनके मंदिर में दर्शन पूजन करने की विशेष चर्चा है.



खासतौर पर प्रधानमंत्री साल भर बाद काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंच रहे हैं. सियासी गलियारों में चर्चा की प्रमुख वजह इसलिए भी क्योंकि 29 अप्रैल को ही बंगाल में दूसरे चरण का मतदान है और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर जिस विधानसभा क्षेत्र में है वहां बंगाली वोटर का खास प्रभाव माना जाता है.

वाराणसी में 50000 बंगाल से आने वाले मतदाता

भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीयों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार - प्रधानमंत्री मोदी 29 अप्रैल को सुबह करीब 7:30 बजे BLW से होते हुए लहरतारा पुलिस लाइन चौराहा लहुराबीर मैदागिन से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे. 12 किलोमीटर के रास्ते को वह करीब 1 घंटे में तय करेंगे.



इस दौरान पांच अलग-अलग जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा. इसके बाद वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो जिस विधानसभा क्षेत्र में यह प्राचीन मंदिर स्थित है वहां 50000 बंगाल से आने वाले मतदाताओं का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है.

इसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और लगातार विधायक रहने वाले श्यामदेव राय चौधरी का दबदबा रहा था. वहीं दूसरी तरफ 29 अप्रैल को बंगाल में चुनाव है. बंगाल और बनारस में सीधे तौर पर व्यापार पर्यटन का अटूट संबंध रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के इस विधानसभा में होंगे तो बंगाल की सियासत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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'बीजेपी के नेता पहुंचे बाबा के शरण में'

इससे पहले 28 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से दर्शन पूजन किया.