नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम ने अपने भाषण में एबीपी न्यूज के उस इंटरव्यू का जिक्र किया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने मुंबई आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उस समय अमेरिका ने हमें जवाबी कार्रवाई से रोका था.

पीएम मोदी ने ABP न्यूज के इंटरव्यू का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा, "हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो कांग्रेस के शासनकाल में देश के गृहमंत्री रह चुके हैं, ने एक साक्षात्कार में बड़ा खुलासा किया है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं, पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थीं. पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन किसी दूसरे देश के दबाव में कांग्रेस सरकार ने देश की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया. कांग्रेस को बताना होगा कि वह कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया और मुंबई व देश की भावना से खिलवाड़ किया."

मुंबई हमले के बाद कांग्रेस ने घुटने टेके थे: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, "मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी के साथ-साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है. यही कारण है कि 2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उसने कमजोरी का संदेश दिया और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए."

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है. आज का भारत दमदार जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है. यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है."

पी चिदंबरम ने क्या कहा था?

साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के समय कांग्रेस नेता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे. इस हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने कहा, "तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस उनसे और प्रधानमंत्री से मिलने भारत आई थीं और उनसे स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया न देने का अनुरोध किया था."

ये भी पढ़ें : Bihar Election: बुजुर्ग, दिव्यांग और जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी... बिहार चुनाव में वोटिंग के लिए EC ने लिया ये फैसला