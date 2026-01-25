हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान

Padma Bhushan Awards 2026: भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 08:03 PM (IST)
भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. उनके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी यह सम्मान मिला. भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई. उनके अलावा भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण का सम्मान मिला. इस साल खेल जगत से पद्म भूषण का सम्मान मिलने वाले अमृतराज अकेले खिलाड़ी हैं.

पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जबकि पद्म श्री चौथे नंबर पर आता है. रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर के अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया, बलदेव सिंह, भगवानदास रायकवार, के पजानिवेल और पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीन कुमार को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. साल 2026 के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 131 पद्म पुरस्कारों के वितरण को मंजूरी दे दी है. 

हरमनप्रीत कौर के लिए साल 2025 बहुत यादगार रहा. उन्हीं की कप्तानी में भारत पहली बार महिला ODI वर्ल्ड चैंपियन बना. फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था. वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में मेंस क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. वहीं स्वर्गीय ग्रिगोरियन कुश्ती कोच व्लादिमीर मेस्तविरीशविली को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा.

रविवार को भारत की केंद्र सरकार ने 131 पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जारी की, जिसमें खेल, फिल्मी, कला और साहित्य समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़ी जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हैं. 

Published at : 25 Jan 2026 07:47 PM (IST)
Padma Bhushan Award Padma Shri Awards Rohit SHarma HARMANPREET KAUR
