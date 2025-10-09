'ग्लोबल साउथ के लिए आशा की किरण है भारत', कीर स्टार्मर के सामने पीएम मोदी ने दुनिया को दिया संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में हिस्सा लिया. इस बैठक में पीएण मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आशा की किरण है. भारत ने लोकतांत्रिक भावना को गवर्नेंस का एक मजबूत पिलर बनाया है. उन्होंने कहा, "बीते एक दशक में भारत ने टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण किया है. आज का भारत सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है."

'ग्लोबल साउथ के लिए आशा की किरण है भारत'

कीर स्टार्मर के सामने पीएम मोदी ने कहा, "भारत जो कर रहा है, वो विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आशा की किरण है. भारत अपने डिजिटल इनोवेशन से दुनिया में डिजिटल कॉपरेशन और डिजिटल पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दोनों को ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए शेयर कर रहे हैं."

'तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, समानता का जरिया है'

पीएम मोदी ने कहा, "आज दुनिया में एआई के लिए ट्रस्ट और सेफ्टी रूल्स को लेकर डिबेट चल रही है, लेकिन भारत इसके लिए पहले ही ट्रस्ट लेयर का निर्माण कर चुका है. भारत का एआई मिशन डेटा और प्राइवेसी दोनों विषयों को हैंडल करने का सामर्थ्य रखता है. भारत ने दिखा दिया है कि तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि समानता का जरिया है. इस दृष्टिकोण ने हमारी बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है. आज डिजिटल भुगतान रोजमर्रा की जिदगी का हिस्सा बन गया है. इसका श्रेय JAM (जनधन, आधार और मोबाइल) त्रिमूर्ति को जाता है."

यूक्रेन और गाजा को लेकर हुई चर्चा

पीएम मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ ग्लोबल फिनटेक समिट में कहा, "हम लोगों ने यूक्रेन और गाजा को लेकर भी चर्चा की. भारत शांति चाहता है. वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के संबंध मजबूत हैं."

पीएम मोदी ने कहा, "मुझे खुशी है कि भारत का डिजिटल ढांचा एक नए खुले पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म दे रहा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) छोटे दुकानदारों और एमएसएमई के लिए वरदान साबित हो रहा है, जिससे उन्हें नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल रही है. इसी तरह OCEN ने छोटे उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान बना दी है."