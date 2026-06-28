प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (28 जून 2026) को हाल ही में आए वैश्विक संकट के दौरान जिम्मेदारी दिखाने के लिए देशवासियों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने मुश्किल समय में एकजुट होकर देशहित में काम किया. लोगों ने उनकी अपील मानते हुए सोना खरीदने से बचा, विदेश यात्राएं कम कीं और कारपूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल किया. अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों में जिम्मेदारी और देश के प्रति समर्पण साफ दिखाई दिया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों ने इस वैश्विक संकट को बहुत जिम्मेदारी के साथ संभाला. उन्होंने युद्ध के दौरान की गई अपनी अपील को याद करते हुए कहा कि उस समय उन्होंने लोगों से सोना खरीदने और विदेश यात्रा से बचने की अपील की थी. उन्हें खुशी है कि लोगों ने उनकी बात सुनी और उस पर अमल किया. उन्होंने कहा कि नागरिकों के इस सहयोग से यह साफ होता है कि कठिन समय में छोटे-छोटे कदम भी देश के लिए बड़ा योगदान बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में चोरी, बांग्लादेश-नेपाल में बिक्री... इंटरनेशनल मोबाइल गैंग का पर्दाफाश

मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट का किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने लोगों की बदली हुई आदतों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अपनी इच्छा से कारपूलिंग शुरू की. एक ही दिशा में यात्रा करने वाले लोगों ने साथ में सफर करना शुरू किया. इसके अलावा कई लोग मेट्रो और बस जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रधानमंत्री के अनुसार, इन प्रयासों से यह साबित होता है कि मुश्किल समय में देश के लोग बड़े राष्ट्रीय हित के लिए मिलकर काम करने को तैयार रहते हैं. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की बढ़ती एयरोस्पेस क्षमता पर भी बात की. उन्होंने मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि यह भारत की बढ़ती ताकत का बड़ा प्रमाण है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट एयरोस्पेस सेक्टर में भारत की मजबूत होती स्थिति को दिखाता है. इस प्रोजेक्ट ने एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में नए अवसर पैदा किए हैं और MSME सेक्टर को भी मजबूत बनाया है. इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना और मजबूत हुआ है. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एयरोस्पेस सेक्टर को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन से जुड़े माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए भी नए मौके तैयार कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह पहल हाई-टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का बड़ा उदाहरण है.

मन की बात कार्यक्रम कहां सुन सकते हैं?

प्रधानमंत्री ने यह बातें अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड में कहीं. इस कार्यक्रम के जरिए वह देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों से सीधे जुड़ते हैं. यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया. साथ ही इसका लाइव प्रसारण दूरदर्शन नेटवर्क पर भी हुआ. इसे AIR News वेबसाइट, NewsOnAir मोबाइल ऐप और AIR News, DD News, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक YouTube चैनलों पर भी देखा गया. मन की बात अब प्रधानमंत्री के लिए एक अहम मंच बन चुका है, जहां वे शासन, नई सोच, जनभागीदारी और राष्ट्रीय विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे लोगों से बात करते हैं.

ये भी पढ़ें: लाल किला आतंकी हमला केस में NIA का कार्रवाई आगे बढ़ी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तीन और आरोपियों को जोड़ा