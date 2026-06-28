Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ज़मीर और तुफैल ने आतंकियों को हथियार, गोला-बारूद पहुँचाया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के सामने हुए भीषण कार बम धमाके के मामले में तीन और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. इस धमाके में कुल 11 लोगों की मौत हुई थी. वहीं, नई चार्जशीट के बाद इस मामले में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है. इसमें मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी की पहले ही मौत हो चुकी है.

NIA ने जिन तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनमें जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट और फरार आरोपी मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज उर्फ जफर शामिल है. तीनों जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं.

एजेंसी की जांच में क्या हुआ खुलासा?

जांच एजेंसी के मुताबिक, फरार आरोपी मुजफ्फर अहमद पेशे से बच्चों का डॉक्टर (एमबीबीएस, एमडी) है. वो सह-आरोपी डॉ. अदील अहमद राथर का बड़ा भाई है और अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन AGuH Interim का संस्थापक सदस्य भी है.

जांच में सामने आया है कि मुजफ्फर ने डॉ. उमर, मुजम्मिल, अदील और मुफ्ती इरफान के साथ मिलकर 10 नवंबर, 2025 को हुए कार बम धमाके की पूरी साजिश रची थी. NIA के मुताबिक, जून 2022 में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में हुई एक गुप्त बैठक में AGuH Interim नाम के आतंकी मॉड्यूल का गठन किया गया था, जिसमें मुजफ्फर भी शामिल था.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी में IED बनाने और टेस्टिंग करने शामिल था मुजफ्फर

एजेंसी का कहना है कि मुजफ्फर हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बनाए गए एक गुप्त ठिकाने पर TATP-आधारित IED बनाने, उसकी टेस्टिंग करने और उन्हें छिपाकर रखने के काम में भी शामिल था. NIA ने बताया कि मुजफ्फर अभी भी फरार है. उसके खिलाफ अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

जांच में पता चला है कि जमीर अहमद अहंगर आतंकी मॉड्यूल का ओवरग्राउंड वर्कर था, वो आतंकियों के हैंडलरों के संपर्क में रहता था और हथियार, गोला-बारूद और नकदी पहुंचाने का काम करता था. वहीं, तुफैल अहमद भट, जो पहले लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ओवरग्राउंड वर्कर रह चुका है, मॉड्यूल के लिए हथियारों की सप्लाई करता था.

NIA के मुताबिक, उसने हैंडलर के निर्देश पर डेड ड्रॉप के जरिए एक AK-47, एक क्रिंकोव राइफल, एक पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस हासिल किए और करीब 3 लाख रुपये लेकर ये हथियार मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी को सौंप दिए.

एनआईए ने किन-किन धाराओं में दर्ज किया मामला?

NIA ने पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में गिरफ्तार आरोपी जमीर और तुफैल पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं. फरार आरोपी मुजफ्फर पर इसके अलावा हत्या की साजिश, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानूनों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.

NIA का कहना है कि इस मामले में आरोपियों के बीच संबंधों का पता फोरेंसिक जांच, मोबाइल की लोकेशन, साजिश वाली जगहों की जियो-लोकेशन मैपिंग और पैसों के लेन-देन की विस्तृत जांच के जरिए लगाया गया है. एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे भी नए खुलासे हो सकते हैं.

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