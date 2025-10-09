विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टार्मर के बीच गुरुवार (9 अक्तूबर 2025) को हुई बैठक के दौरान खालिस्तान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी ने स्टार्मर से कहा कि कट्टरवाद और हिंसक उग्रवाद का लोकतांत्रिक समाजों में कोई स्थान नहीं है. पीएम मोदी ने कहा, "समाज की ओर प्राप्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए."

खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन

विदेश सचिव ने कहा, "पीएम मोदी और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच हुई बैठक में खालिस्तानी चरमपंथ के मुद्दे पर चर्चा हुई. पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों में उपलब्ध कानूनी ढांचे के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है." भारत अक्सर खालिस्तानियों का मुद्दा ब्रिटेन के सामने उठाता रहा है. बीते कुछ दिनों से ब्रिटेन में खालिस्तान चरमपंथियों की गतिविधियों को लेकर भी भारत ने चंता जताई है.

यूके में खालिस्तानी एक्टिव

खालिस्तानियों ने मार्च 2023 में लंदन में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया था. इस दौरान खालिस्तानियों ने साफ तौर पर तिरंगे का अपमान किया था. तब भारत के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त को तलब भी किया था. मार्च 2025 में लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने आकर खालिस्तान समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे सबसे बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है. यह घटना उस समय हुई जब जयशंकर चैथम हाउस में एक संवाद सत्र के समापन के बाद वहां से निकल रहे थे.

भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने गुरुवार (9 अक्तूबर 2025) को कहा, "भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं. दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध ऐसे समय में वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जब विश्व अनिश्चितता के दौर से जूझ रहा है." पीएम मोदी कीर स्टार्मर वार्ता के बाददोनों पक्षों ने भारतीय सेना को उसकी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हल्की बहुउद्देशीय मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति करने की योजना की घोषणा की.

