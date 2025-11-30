प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (30 नवंबर) को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 128वें एपिसोड में देश को संबोधित करते हुए कहा कि नवंबर का महीना भारत के लिए कई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धियों से भरा रहा. उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसने देश को लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से याद दिलाई.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में भव्य कार्यक्रमों की शुरुआत हुई. इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर परिसर में धर्मध्वजा का आरोहण और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का लोकार्पण जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया. प्रधानमंत्री ने बताया कि हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी LEAP इंजन MRO सुविधा का उद्घाटन किया गया, जो भारत को वैश्विक एविएशन में नई मजबूती देगा. इसके अलावा INS ‘माहे’ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिससे समुद्री सुरक्षा क्षमताएं और बढ़ेंगी.

स्पेस सेक्टर पर क्या बोले पीएम मोदी?

स्पेस सेक्टर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के उभरते अंतरिक्ष इकोसिस्टम को बड़ा प्रोत्साहन मिला है. निजी कंपनी Skyroot के ‘Infinity Campus’ ने भारत की नई उड़ान और नवाचार की ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है. पीएम मोदी ने कहा कि ये सफलताएं देश की नई सोच, नवाचार और युवाशक्ति के दम पर संभव हो पाई हैं.

INS 'माहे' को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल

पीएम मोदी ने कहा, "मुंबई में INS 'माहे' को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. कुछ लोगों के बीच इसके स्वदेशी डिजाइन को लेकर खूब चर्चा रही. वहीं, पुडुचेरी और मालाबार कोस्ट के लोग इसके नाम से ही खुश हो गए. दरअसल, इसका 'माहे' नाम उस स्थान माहे के नाम पर रखा गया है, जिसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रही है.

केरला और तमिलनाडु के कई लोगों ने इस बात पर गौर किया कि इस युद्धपोत का crest उरुमी और कलारिपयडू की पारंपरिक लचीली तलवार की तरह दिखाई पड़ता है. ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारी नौसेना बहुत ही तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है.

"भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ बनाया रिकॉर्ड"

पीएम मोदी ने आगे कहा, "भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है."

उत्तराखंड में सर्दियों का पर्यटन लोगों को कर रहा आकर्षित

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सर्दियों का पर्यटन इस मौसम में लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है. औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेयारा जैसी जगहें इस समय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं.

उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली High Altitude Ultra Run Marathon का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में देश के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने भाग लिया. प्रधानमंत्री ने इसे राज्य के पर्यटन और खेल गतिविधियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.

