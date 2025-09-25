जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान को विकास की अनेक सौगातें दीं. 1,22,000 करोड़ से अधिक की परमाणु ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए उन्होंने रेलवे के क्षेत्र में भी बड़ा उपहार दिया. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर-दिल्ली कैंट, बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर-चंडीगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, पाली सांसद पीपी चौधरी, विधायक देवेन्द्र जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी व आमजन उपस्थित रहे.

राजस्थान को 3 नई ट्रेनों की सौगात

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज राजस्थान को एक साथ तीन नई ट्रेनों की सौगात मिली है. विशेषकर जोधपुर और बीकानेर की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है. अब वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेनें यहां से दिल्ली कैंट तक सीधा संचालन करेंगी.

उन्होंने बताया कि आज से रेलवे में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है. सुबह पाली प्रवास के दौरान मिट्टी से बने कुल्हड़ देखकर यह निर्णय लिया गया कि अब पाली और जोधपुर सहित रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में चाय कुल्हड़ में ही परोसी जाएगी. यह पहल पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है.

रेलों के आधुनिकीकरण को नई दिशा

समारोह को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है. रेल मंत्री वैष्णव ने रेलों के आधुनिकीकरण को नई दिशा दी है. पहले कोयला और डीजल आधारित ट्रेनों से अब देश इलेक्ट्रिक और हाई स्पीड ट्रेनों के युग में प्रवेश कर चुका है.

जोधपुर को पहले अहमदाबाद वंदे भारत और अब दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलना ऐतिहासिक है. इस अवसर पर सांसद पीपी चौधरी और राजेन्द्र गहलोत ने भी विचार रखे. कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं और राजस्थानी लोकगीतों की मनमोहक झलकियां पेश कीं.

