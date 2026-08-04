PM मोदी और नितिन नवीन ने बांकीपुर पर की बात? दिलचस्प तस्वीर

संसद सत्र के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की 'मंगल मिलन' से दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बातचीत करते दिखे. आमतौर पर इस तरह की बैठकों में बातचीत सामान्य मानी जाती है, लेकिन बिहार की बांकीपुर विधानसभा उप-चुनाव रिजल्ट के बाद इस तस्वीर के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या दोनों नेताओं के बीच रिजल्ट पर भी बात हुई?

दरअसल, बांकीपुर में बीजेपी को बड़ी हार मिली है. वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बिहार में पहली जीत मिली है. ये प्रशांत किशोर के लिए चुनावी संजीवनी जैसी है. बांकीपुर सीट पर लंबे समय तक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके परिवार का कब्जा रहा. चुनाव रिजल्ट के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम इसकी समीझा करेंगे.

मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी, नितिन नवीन के साथ गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

VIDEO | Parliament Monsoon Session: PM Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, BJP president Nitin Nabin and others attend NDA's 'Mangal Milan' at Parliament.#NDAMeeting #ParliamentSession



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/RokEXi7Glk — Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2026

किसे कितने वोट?

जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को 64151 वोट मिले. उन्होंने 19324 वोटों से बीजेपी को हराया. दूसरे स्थान पर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार रहे. उन्हें 44827 वोट मिले. वहीं आरजेडी तीसरे स्थान पर रही. पार्टी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 14273 वोट मिले. प्रशांत किशोर को 49.23 प्रतिशत वोट मिले. वहीं नीरज कुमार को 34.4 प्रतिशत और आरजेडी उम्मीदवार को 10.95 प्रतिशत वोट मिले.

नितिन नवीन ने क्या कहा?

उन्होंने एक्स पर लिखा, ''आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं. गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहाँ की जनता का हृदय से आभार. इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई.''

नितिन नवीन ने कहा, ''बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ. हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे तथा नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे.''