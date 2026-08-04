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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी और नितिन नवीन ने बांकीपुर पर की बात? दिलचस्प तस्वीर

PM मोदी और नितिन नवीन ने बांकीपुर पर की बात? दिलचस्प तस्वीर

Bankipur Election Results: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उप-चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. यहां से प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है. इस सीट पर बीजेपी का लंबे समय तक कब्जा रहा है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 04 Aug 2026 11:12 AM (IST)
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संसद सत्र के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की 'मंगल मिलन' से दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बातचीत करते दिखे. आमतौर पर इस तरह की बैठकों में बातचीत सामान्य मानी जाती है, लेकिन बिहार की बांकीपुर विधानसभा उप-चुनाव रिजल्ट के बाद इस तस्वीर के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या दोनों नेताओं के बीच रिजल्ट पर भी बात हुई?

दरअसल, बांकीपुर में बीजेपी को बड़ी हार मिली है. वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बिहार में पहली जीत मिली है. ये प्रशांत किशोर के लिए चुनावी संजीवनी जैसी है. बांकीपुर सीट पर लंबे समय तक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके परिवार का कब्जा रहा. चुनाव रिजल्ट के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम इसकी समीझा करेंगे. 

मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी, नितिन नवीन के साथ गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

किसे कितने वोट?

जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को 64151 वोट मिले. उन्होंने  19324 वोटों से बीजेपी को हराया. दूसरे स्थान पर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार रहे. उन्हें  44827 वोट मिले. वहीं आरजेडी तीसरे स्थान पर रही. पार्टी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 14273 वोट मिले. प्रशांत किशोर को 49.23 प्रतिशत वोट मिले. वहीं नीरज कुमार को 34.4 प्रतिशत और आरजेडी उम्मीदवार को 10.95 प्रतिशत वोट मिले.

नितिन नवीन ने क्या कहा?

उन्होंने एक्स पर लिखा, ''आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं. गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहाँ की जनता का हृदय से आभार. इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई.''

नितिन नवीन ने कहा, ''बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ. हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे तथा नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे.''

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 04 Aug 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Narendra Modi Rajnath Singh Nitin Nabin BJP AMIT SHAH Bankipur Election Results
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