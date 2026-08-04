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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिटकॉइन निवेश घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.54 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बिटकॉइन निवेश घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.54 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बिटकॉइन में निवेश के नाम पर कथित करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.54 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर ली हैं.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 04 Aug 2026 11:02 AM (IST)
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Uttarakhand News in Hindi: बिटकॉइन में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.54 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच (कुर्क) कर लिया है. इससे पहले भी ईडी उसकी 4.56 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है. जांच एजेंसी का दावा है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल आलीशान जीवनशैली, महंगी संपत्तियां और लग्जरी वाहनों की खरीद में किया गया.

8.54 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच

ईडी ने बिटकॉइन निवेश घोटाले के आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.54 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. इससे पहले एजेंसी 4.56 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी कुर्क कर चुकी है. ताजा कार्रवाई के बाद अब तक कुल 13.10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां ईडी के दायरे में आ चुकी हैं.

2014-15 में शुरू की थी कथित बिटकॉइन निवेश योजना

ईडी के अनुसार, हेमंत ईश्वर शर्मा ने वर्ष 2014-15 के दौरान आयरलैंड में पंजीकृत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिटकॉइन निवेश योजना शुरू की थी. निवेशकों को कम समय में अधिक मुनाफा देने का लालच दिया गया. साथ ही यह दावा किया गया कि कंपनी से कई विदेशी नागरिक जुड़े हैं और यह एक अंतरराष्ट्रीय निवेश नेटवर्क का हिस्सा है. इससे लोगों का भरोसा बढ़ा और बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया.

वेबसाइट बंद होते ही फंस गया निवेशकों का पैसा

जांच एजेंसी के मुताबिक, बड़ी मात्रा में निवेश जुटाने के बाद वेबसाइट का संचालन अचानक बंद कर दिया गया. इसके बाद हजारों निवेशकों का पैसा फंस गया. मामले में दर्ज शिकायतों के आधार पर देहरादून के राजपुर थाना और ऊधमसिंह नगर के दिनेशपुर थाना में मुकदमे दर्ज किए गए. इन्हीं मामलों के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.

856.23 बिटकॉइन और 200 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच

ईडी का दावा है कि ब्लॉकचेन विश्लेषण के दौरान करीब 856.23 बिटकॉइन के लेनदेन का पता चला है. एजेंसी के अनुसार, अब तक की जांच में लगभग 200 करोड़ रुपये की कथित अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) के सुराग मिले हैं. जांच में यह भी सामने आया कि निवेशकों से जुटाई गई रकम को विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए वित्तीय प्रणाली में शामिल कर उसकी वास्तविक पहचान छिपाने की कोशिश की गई.

आय का वैध स्रोत नहीं, फिर भी खरीदा बंगला और दो बीएमडब्ल्यू कारें

ईडी के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि हेमंत ईश्वर शर्मा के पास आय का कोई स्पष्ट और वैध स्रोत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वह बेहद आलीशान जीवनशैली जी रहा था. जांच में पता चला कि आरोपी ने देहरादून के पॉश इलाके में एक बंगला खरीदा, अपने नाम दो बीएमडब्ल्यू (BMW) कारें खरीदीं और देहरादून व आसपास के क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां अर्जित कीं. एजेंसी का आरोप है कि कथित अवैध कमाई का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने, लग्जरी वाहन लेने और मकान के नवीनीकरण जैसे कार्यों में किया गया.

पहले भी हो चुकी है करोड़ों की कुर्की

यह इस मामले में ईडी की पहली कार्रवाई नहीं है. इससे पहले एजेंसी 4.56 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां भी अटैच कर चुकी है. ताजा कार्रवाई के बाद कुल 13.10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जांच एजेंसी के कब्जे में आ चुकी हैं. हेमंत ईश्वर शर्मा फिलहाल सुद्धोवाला जेल में बंद है.

विशेष अदालत में दाखिल हो चुकी है अभियोजन शिकायत

ईडी ने इस मामले में 20 मई को विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल की थी. अदालत ने 13 जुलाई को इस शिकायत का संज्ञान लिया. ईडी का कहना है कि मामले में अन्य वित्तीय लेनदेन, सहयोगियों और संपत्तियों की जांच अभी भी जारी है. यदि जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता या अतिरिक्त संपत्तियों का पता चलता है, तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 04 Aug 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Enforcement Directorate ED Enforcement Directorate   ED Hemant Ishwar Sharma
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