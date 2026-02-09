प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2026 को असम का दौरा करेंगे, जो पूर्वोत्तर भारत में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व का कार्यक्रम होगा. इस दौरान PM मोदी डिब्रूगढ़-मोरन राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-127) पर बने हाईवे-आधारित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) पर विमान से उतरेंगे. यह पूर्वोत्तर में पहली बार होगा जब किसी प्रधानमंत्री का विमान एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर बने आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड करेगा.

भारतीय वायुसेना की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी

मोरन ELF NH-127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है. यह भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, जो सैन्य और नागरिक दोनों तरह के विमानों के लिए तैयार की गई है.PM मोदी गुवाहाटी से सैन्य विमान से मोरन पहुंचेंगे और यहां सीधे हाईवे पर लैंड करेंगे. लैंडिंग के बाद 30 से 40 मिनट तक विशेष एरियल डेमोंस्ट्रेशन होगा.

इस दौरान वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन भी होगा. यह डेमो भारतीय वायुसेना की ताकत, आपातकालीन तैयारियों और हाईवे को रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता को दिखाएगा. हाईवे को सुरक्षित बनाने के लिए सेंट्रल डिवाइडर हटाए गए हैं, दोनों तरफ फेंसिंग की गई है, सड़क किनारे की दुकानें हटाई गई हैं और जानवरों/लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस डेमो में:

राफेल और सुखोई-30 लड़ाकू विमान हाईवे पर लैंडिंग और टेक-ऑफ का प्रदर्शन करेंगे.

अन्य विमान जैसे तेजस, हर्क्यूलिस (C-130) और एंटोनोव AN-32 भी शामिल हो सकते हैं.

इस फैसिलिटी की अहमियत क्या है?

यह प्रोजेक्ट युद्ध, प्राकृतिक आपदा या मुख्य एयरपोर्ट के नाकाम होने की स्थिति में वैकल्पिक लैंडिंग साइट देता करता है.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीन और अन्य पड़ोसी देशों की सीमा के करीब होने से यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है.

हाईवे को ड्यूअल-यूज (सिविल और मिलिट्री) बनाने से इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता बढ़ती है, खासकर ऐसे इलाकों में जहां एयरफील्ड्स सीमित हैं.

यह भारत की आत्मनिर्भर और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक कदम है, जहां सड़कें सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस के लिए भी तैयार की जा रही हैं.

PM मोदी असम दौरे में क्या-क्या सौगात देंगे?

PM मोदी मोरन में हाईवे ELF का उद्घाटन करेंगे और एरियल डेमो भी देखेंगे.

वह कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन करेंगे. यह ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है. पुल से ट्रैफिक जाम कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

वह IIM पालसबारी (IIM Guwahati का Palasbari कैंपस) में कक्षाओं का शुभारंभ करेंगे, जिससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.

PM मोदी गुवाहाटी में 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. इससे पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.

नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) डेटा सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा.

PM मोदी बीजेपी बूथ सम्मेलन में भाग लेंगे. राज्य में आगामी चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं से जोड़ने की कोशिश है.

PM मोदी का यह असम दौरा पिछले 11 सालों में 38वां दौरा होगा, जो राज्य में विकास परियोजनाओं और राजनीतिक गतिविधियों पर फोकस दिखाता है. असम में होने वाला यह कार्यक्रम न सिर्फ वायुसेना की ताकत दिखाएगा, बल्कि भारत की रक्षा तैयारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और पूर्वोत्तर के साथ मजबूत जुड़ाव का संदेश भी देगा.