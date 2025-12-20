Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को आयोजित कार्यक्रम को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका और उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल के प्रति जो पीएम मोदी का प्रेम और विकास का संकल्प है, वो आज सभी को दिखा.

उन्होंने कहा, “आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को 3,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी. प्रधानमंत्री ने ऑडियो के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पर जुटे लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित किया. इसके साथ पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता से अपील की बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार हो और जिस प्रकार बिहार की जनता ने जंगल राज के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को एक प्रचंड बहुमत दिया, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का भारी बहुमत दें.”

#WATCH | Nadia, West Bengal: On Prime Minister Narendra Modi's program, Bihar Minister Mangal Pandey says, "Due to bad weather, the Prime Minister's helicopter could not land, and he had to return. Today, Prime Minister Modi gifted projects worth Rs 3200 crore to the people of… pic.twitter.com/JuWa7DlRxB — ANI (@ANI) December 20, 2025

उन्होंने कहा, “भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जिस तरह से त्रिपुरा का विकास किया, उसी तरह से जब पश्चिम बंगाल की जनता के आशीर्वाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से राज्य का विकास होगा.”

तहेड़पुर स्थित हेलीपैड पर लैंड नहीं कर सका पीएम का हेलीकॉप्टर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का दौरा शनिवार (19 दिसंबर, 2025) को घने कोहरे के कारण प्रभावित हो गया. दरअसल, नदिया जिले में घने कोहरे के कारण दोपहर में विजिबिलिटी काफी कम थी, ऐसे में उनका हेलिकॉप्टर पश्चिम बंगाल के तहेड़पुर स्थित हेलीपैड पर लैंड नहीं कर सका और कुछ देर हवा में मंडराने के बाद उनका विमान वापस कोलकाता एयरपोर्ट लौट गया.

तहेड़पुर में भारी संख्या में जुटे थे समर्थक

कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर तहेड़पुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले थे. इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से आयोजित परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करने वाले थे.

यह भी पढ़ेंः US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला