मोहाली-सूरत में शुरू हुआ कॉर्मशियल प्रोडक्शन, PM मोदी ने शेयर किया खास वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (17 सितंबर) को अपने 76वें जन्मदिन के मौके पर SEMICON India 2026 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान का वह पल दिखाई दिया, जब यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मंच पर पहुंचते ही मौजूद प्रतिनिधियों ने तालियों के साथ उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया.

सेमीकॉम इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण 17 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित हो रहा है. इस साल कार्यक्रम की थीम 'Silicon to Systems: Building the Ecosystem' रखी गई है. सम्मेलन में दुनिया भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां, निवेशक, नीति निर्माता, शोधकर्ता और स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं.

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भारत को भरोसेमंद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया नई और भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग जगहों की तलाश कर रही है और भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा जगह बनने की दिशा में जरूरी कदम उठा रहा है. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में तैयार होने वाली चिप्स अब देश के साथ-साथ विदेशों में भी ग्राहकों तक पहुंचने लगी हैं. उनके मुताबिक, भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल योजनाएं बनाने या परियोजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि कमर्शियल प्रोडक्शन तक पहुंच चुकी है.

मोहाली और सूरत में शुरू हुआ कमर्शियल प्रोडक्शन

मोदी ने बताया कि भारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम ने पिछले कुछ वर्षों में कई चरण पार किए हैं. शुरुआत में नीतियों और प्रोजेक्ट प्लानिंग पर जोर था, इसके बाद पायलट प्रोडक्शन और टेस्ट चिप्स का दौर आया. अब देश कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के चरण में पहुंच गया है. सेमीकॉम इंडिया 2026 के दौरान मोहाली, पंजाब और सूरत, गुजरात की दो नई सुविधाओं में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की जानकारी दी गई. सूरत में सूची सेमीकॉम की सुविधा और मोहाली में Continental Device India Limited (CDIL) की सुविधा इस विस्तार का हिस्सा हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्लांट से निकलने वाली चिप्स अब देश और दुनिया के ग्राहकों तक पहुंच रही हैं. यह भारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के लिए उत्पादन के स्तर पर एक अहम पड़ाव है.

सिर्फ चिप बनाने तक सीमित नहीं रहेगा भारत का प्लान

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ चिप बनाना नहीं, बल्कि इसके आसपास पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है. इसमें चिप डिजाइन के साथ उपकरणों का निर्माण, जरूरी सामग्री, टेस्टिंग और पैकेजिंग जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं. उन्होंने सेमीकंडक्टर उद्योग में रिसर्च और डेवलपमेंट को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया. सरकार की कोशिश देश में ऐसी कंपनियों और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने की है, जिससे भारत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के ज्यादा हिस्से में अपनी भूमिका बना सके.

इंडस्ट्री लीडर्स को बताया भारत की सफलता का साझेदार

प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में मौजूद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लोगों से कहा कि वे भारत की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार हैं. उन्होंने उद्योग जगत से भारत में रिसर्च, तकनीकी विकास और संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाने की अपील की. सेमीकॉम इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियों और 52 देशों से जुड़े प्रतिनिधियों की भागीदारी हो रही है. सम्मेलन के जरिए भारत अपने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में निवेश, तकनीकी सहयोग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर जोर दे रहा है.

जन्मदिन के मौके पर सेमीकंडक्टर पर पीएम मोदी का फोकस

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कार्यक्रम में मिला यह छोटा सा स्वागत सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा. हालांकि, अपने संबोधन में मोदी ने जन्मदिन से ज्यादा भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की प्रगति और आगे की योजना पर ध्यान दिया. सेमीकॉम इंडिया 2026 में भारत की मौजूदा क्षमता के साथ-साथ चिप डिजाइन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, मशीन और कंटेंट जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की दिशा पर चर्चा हो रही है. सम्मेलन 19 सितंबर तक चलेगा.

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