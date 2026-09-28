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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के आशुतोष रांका का हिमंत बिस्वा सरमा को चैलेंज- 'अभी तो कॉकरोचों ने...'

CJP के आशुतोष रांका का हिमंत बिस्वा सरमा को चैलेंज- 'अभी तो कॉकरोचों ने...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका को हिरासत में लिया गया था. रांका ने हिरासत से छूटने के बाद असम मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे डाली.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 28 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि यह सीजेपी की अभी शुरुआत है. रांका रविवार (27 सितंबर) को गुवाहाटी में पहुंचे थे. वे यहां सीजेपी की मीटिंग करने वाले थे. दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें बैठक करने से रोका. रांका को इसके बाद हिरासत में लिया गया और फिर छोड़ भी दिया गया. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी.

दरअसल रांका ने हिरासत से छूटने के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. इस पर उन्होंने लिखा, 'हिमंत बिस्वा सरमा, आसाम के कॉकरोचों ने अभी सिर्फ शुरुआत की है.' आशुतोष ने इस पोस्ट में एक फोटो भी शेयर की, जिसमें वे कुछ लोगों के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं.

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रांका को लेकर क्या बोले दीपके

रांका ने एक्स पर लिखा था कि अवैध हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है. दीपके ने इसको लेकर एक्स पर लिखा, 'मैं भी कल पुलिस स्टेशन में तुम्हारे साथ प्रदर्शन में शामिल होने वाला था.'

हिरासत के बाद छूटे आशुतोष

रांका और सीजेपी के 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दिन में एक बैठक से पहले चौधरी टीला स्थित विपक्षी दल असम जातीय परिषद (एजेपी) के नेता कुंकी चौधरी के आवास से हिरासत में लिया था. इस ग्रुप को शहर के काहिलीपाड़ा इलाके में असम पुलिस की 10वीं बटालियन के मुख्यालय ले जाया गया. हालांकि, अधिकारियों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

आशुतोष रांका ने रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'असम पुलिस ने मुझे और मेरी टीम को अवैध तरीके से हिरासत में लिया. हमने पुलिस से पूछा कि हमें किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है और उसे ऊपर से आदेश मिले हैं.'

यह भी पढ़ें : ग्रीस के एथेंस में बड़ा हादसा, धमाके के बाद ढही बिल्डिंग, 6 की दर्दनाक मौत

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 28 Sep 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Assam CJP Breaking News Abp News Ashutosh Ranka
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