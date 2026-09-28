CJP के आशुतोष रांका का हिमंत बिस्वा सरमा को चैलेंज- 'अभी तो कॉकरोचों ने...'
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका को हिरासत में लिया गया था. रांका ने हिरासत से छूटने के बाद असम मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे डाली.
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि यह सीजेपी की अभी शुरुआत है. रांका रविवार (27 सितंबर) को गुवाहाटी में पहुंचे थे. वे यहां सीजेपी की मीटिंग करने वाले थे. दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें बैठक करने से रोका. रांका को इसके बाद हिरासत में लिया गया और फिर छोड़ भी दिया गया. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी.
दरअसल रांका ने हिरासत से छूटने के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. इस पर उन्होंने लिखा, 'हिमंत बिस्वा सरमा, आसाम के कॉकरोचों ने अभी सिर्फ शुरुआत की है.' आशुतोष ने इस पोस्ट में एक फोटो भी शेयर की, जिसमें वे कुछ लोगों के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं.
Himanta Biswa Sarma,— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
Cockroaches of Assam are just getting started! pic.twitter.com/VFFUfQOsSq
रांका को लेकर क्या बोले दीपके
रांका ने एक्स पर लिखा था कि अवैध हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है. दीपके ने इसको लेकर एक्स पर लिखा, 'मैं भी कल पुलिस स्टेशन में तुम्हारे साथ प्रदर्शन में शामिल होने वाला था.'
हिरासत के बाद छूटे आशुतोष
रांका और सीजेपी के 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दिन में एक बैठक से पहले चौधरी टीला स्थित विपक्षी दल असम जातीय परिषद (एजेपी) के नेता कुंकी चौधरी के आवास से हिरासत में लिया था. इस ग्रुप को शहर के काहिलीपाड़ा इलाके में असम पुलिस की 10वीं बटालियन के मुख्यालय ले जाया गया. हालांकि, अधिकारियों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
आशुतोष रांका ने रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'असम पुलिस ने मुझे और मेरी टीम को अवैध तरीके से हिरासत में लिया. हमने पुलिस से पूछा कि हमें किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है और उसे ऊपर से आदेश मिले हैं.'
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