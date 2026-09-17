पीएम मोदी के बर्थडे पर शशि थरूर ने दी बधाई, कहा- 'वे हमारे प्यारे ...'

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पीएम मोदी के लिए यह दिन बहुत सुखद हो और आने वाला साल सेहतमंद और खुशियों से भरा रहे. कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, 'इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं कि वे हमारे प्यारे देश की निरंतर सेवा करते रहें.

पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर देश और दुनियाभर के नेताओं की तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं. भारत में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी.अमेरिकी मिशन ने एक्स पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई देते हैं. आने वाले साल में आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करते हैं.'

भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने 'विकसित भारत' के विजन को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की. साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत-जापान की साझेदारी और ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, क्योंकि दोनों देश अगले साल अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं.

वाराणसी में पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महान नेता केवल सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को जमीन पर भी उतारते हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 13 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है, जिससे निरंतर जनसेवा के उनके 25 वर्ष पूरे हुए हैं.