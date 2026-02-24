उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पवन हंस हेलिकॉप्टर में आई खराबी, समंदर में क्रैश लैडिंग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पवन हंस हेलिकॉप्टर में आई खराबी, समंदर में क्रैश लैडिंग

Pawan Hans Helicopter: अंडमान में मंगलवार सुबह पवन हंस का एक हेलिकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर से मायाबंदर के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी का शिकार हो गया.

By : वरुण भसीन | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

Pawan Hans Helicopter: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. पवन हंस का एक हेलिकॉप्टर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी का शिकार हो गया, जिसके बाद पायलट को उसे समुद्र में उतारना पड़ा. राहत की बात यह रही कि हेलिकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

यह हेलिकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर से मायाबंदर की ओर जा रहा था. हेलिकॉप्टर में कुल सात लोग सवार थे. पवन हंस के प्रवक्ता के अनुसार यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे हुई. हेलिकॉप्टर ने पोर्ट ब्लेयर से दो क्रू मेंबर और पांच यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी. 

तकनीकी खराबी के कारण समुद्र में उतारा गया हेलिकॉप्टर

उड़ान के दौरान हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई. हालात को देखते हुए पायलट ने सभी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलिकॉप्टर को समुद्र में उतारने का फैसला किया. अधिकारियों ने बताया कि मायाबंदर में लैंडिंग के समय हेलिकॉप्टर रनवे से करीब 300 मीटर पहले समुद्र में उतरा. शुरुआती जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

लेह जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान इंजन में खराबी के बाद दिल्ली लौटी

 इससे पहले लेह जाने वाला स्पाइसजेट का एक विमान इंजन में खराबी के कारण मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी लौट आया. एक सूत्र ने बताया कि उड़ान संख्या एसजी121 का संचालन करने वाले बोइंग 737 विमान में लगभग 150 यात्री सवार थे. संपर्क करने पर स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली से लेह जाने वाली एक उड़ान तकनीकी खराबी के कारण राजधानी लौट आई.

प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘विमान दिल्ली में सुरक्षित उतरा और सभी यात्रियों को सामान्य रूप से उतारा गया.’’ सूत्र ने बताया कि विमान के इंजन में खराबी आयी थी. प्रवक्ता के अनुसार, कॉकपिट में आग लगने की कोई चेतावनी नहीं थी. 

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 24 Feb 2026 12:22 PM (IST)
Port Blair Breaking News Abp News Andaman Helicopter Incident Pawan Hans Helicopter Mayabunder
