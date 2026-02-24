शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का यूटर्न! पहले कहा- गिरफ्तारी के लिए तैयार, अब जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट
Shankaracharya Controversy: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. जल्द ही इस पर सुनवाई हो सकती है.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. शंकराचार्य ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. जल्द ही इस पर सुनवाई हो सकती है.
दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173 (4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी को पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था. कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
झूंसी थाना पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह एफ आई आर बीएनएस की धारा 351(3), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5l, 6,3,4(2),16 और 17 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना भी शुरू कर दी है.
