हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR, BLO की मौत और दिल्ली धमाका... संसद में इन मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस, सरकार का क्या है एजेंडा?

SIR, BLO की मौत और दिल्ली धमाका... संसद में इन मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस, सरकार का क्या है एजेंडा?

Parliament Winter Session 2025: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में हंगामे के आसार हैं. राहुल गांधी ने पार्टी के सांसदों से अपने-अपने इलाकों के स्थानीय मुद्दों को सदन में उठाने के लिए कहा है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 30 Nov 2025 11:53 PM (IST)
संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार (30 नवंबर 2025) को सोनिया गांधी के नेतृव में कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक हुई. इसमें नेताओं ने एक सुर में यह मांग उठाई कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा कराई जानी चाहिए, जिससे  शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहने के आसार हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक में बताया कि विपक्ष कौन-कौन से अहम मुद्दे पर सरकार से सवाल करने वाला है.

किन-किन मुद्दों पर केंद्र को घेरेगी कांग्रेस?

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की बैठक में पार्टी सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर में बीएलओ की आत्महत्या गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा. उन्होंने कहा, "एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है. इसे मुद्दे को सांसद उठाना होगा."

दिल्ली में आतंकी हमला बड़ी चूक: राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सभी सांसद अपने-अपने इलाकों के स्थानीय मुद्दों को सदन में उठाएं. उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि दिल्ली में हुआ आतंकी हमला एक बड़ी चूक है. बैठक में उन्होंने कहा कि एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा.

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, सैयद नासिर हुसैन, माणिकम टैगोर और कुछ अन्य नेता शामिल हुए. बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव सुधारों पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए इस बार फिर चर्चा से कोई परहेज नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव सुधारों पर चर्चा कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. 

14 बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार

सरकार ने कहा कि संसद की कार्यवाही अच्छी तरह चलनी चाहिए और वह गतिरोध की स्थिति को टालने के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी रखेगी. सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने मजाक भरे लहजे में कहा कि यह शीतकालीन सत्र है और इसमें सबको ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए. बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की प्रचंड जीत से उत्साहित केंद्र सरकार इस सत्र में 14 विधायक पेश कर सकती है. 

सर्वदलीय बैठक में SIR के मुद्दा रहा हावी

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एसआईआर के साथ ही दिल्ली विस्फोट की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. इसके साथ ही, उन्होंने वायु प्रदूषण, विदेश नीति, किसानों की स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी और कुछ अन्य विषयों पर सत्र के दौरान चर्चा कराने का आग्रह किया.

लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित 

सर्वदलीय बैठक के बाद रविवार शाम लोकसभा और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठकें हुईं, जिनमें विपक्ष ने चुनाव सुधारों के व्यापक मुद्दे पर चर्चा की मांग रखी. सरकार ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस पर अपनी राय बताएगी. सरकार ने वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा पर जोर दिया, लेकिन कई विपक्षी दलों ने इसको लेकर उत्साह नहीं दिखाया. लोकसभा ने चर्चा के लिए 10 घंटे आवंटित किए हैं और तारीख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से तय की जाएगी.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 30 Nov 2025 11:27 PM (IST)
Congress Rahul Gandhi BJP Parliament Winter Session 2025
