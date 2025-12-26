तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नल्लकुंटा (Nallakunta) इलाके में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है. यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और इस दौरान जो किया, वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला है. आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया.

इस वारदात का सबसे भयावह पहलू यह है कि यह घटना घर के अंदर उनके मासूम बच्चों की मौजूदगी में घटित हुई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम वेंकटेश है. वह अपनी पत्नी त्रिवेणी को लेकर पहले से ही शक करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. बीते दिनों विवाद इतना बढ़ गया कि वेंकटेश ने नियंत्रण खो दिया और त्रिवेणी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

मां को बचाने की कोशिश

त्रिवेणी आग की लपटों में तड़प रही थी, तब उसकी बेटी ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन वेंकटेश ने अपनी बेटी पर भी दया नहीं की और उसे भी धक्का देकर आग की चपेट में धकेल दिया. इस दरिंदगी के बाद वेंकटेश मौके से फरार हो गया. इस घटना में त्रिवेणी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रही. बेटी को इस हादसे में चोटें आई हैं, लेकिन मां की मौत और पिता के इस कृत्य ने उसे सदमे में डाल दिया है.

आरोपी की तलाश में छापेमारी

वेंकटेश और त्रिवेणी का प्रेम विवाह हुआ था. शादी के बाद वेंकटेश का शक इतना बढ़ गया कि वह त्रिवेणी पर लगातार उत्पीड़न करता था. पति के इस व्यवहार से तंग आकर त्रिवेणी कुछ समय पहले अपने मायके चली गई थी, लेकिन शायद वापस लौटने के बाद यह घटना घटी हो. वर्तमान में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह मामला घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के भयावह परिणामों को दर्शाता है, जिसने एक परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया है.

