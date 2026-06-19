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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLoC पार करके भारत में घुस आया था असद खान, पाकिस्तानी नागरिक के साथ सेना ने क्या किया

LoC पार करके भारत में घुस आया था असद खान, पाकिस्तानी नागरिक के साथ सेना ने क्या किया

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (KPK) के रहने वाले असद खान को 12 जून को कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने पकड़ा था, जिसे वापस उसके मुल्क पाकिस्तान भेज दिया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 19 Jun 2026 02:53 PM (IST)
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भारतीय सेना ने शुक्रवार (18 जून) को बताया कि पाकिस्तान के एक नागरिक को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पार करने के बाद पकड़ा गया था. उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है. श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (KPK) के रहने वाले असद खान को 12 जून को कुपवाड़ा के सिमरी गांव में पकड़ा गया था, जब वह नियंत्रण रेखा (LoC) पार करके भारतीय इलाके में आ गया था.

सेना ने बताया कि असद को कुपवाड़ा के करनाह सेक्टर में सिमरी गांव के पास 'ऑपरेशन सिमरी' के तहत पकड़ा गया था. यह भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक तेज और तालमेल वाला संयुक्त ऑपरेशन था.

सेना ने एक बयान में कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर सतर्क जवानों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन में कुपवाड़ा के करनाह सेक्टर में सिमरी गांव के पास पाकिस्तान के एक नागरिक को पकड़ा, जो संदिग्ध हालात में नियंत्रण रेखा पार करके आया था. पकड़े जाने के बाद खान को हिरासत में लिया गया और जांच एजेंसियों ने उससे विस्तार से पूछताछ की. 

जांच के बाद वापस भेजा गया पाकिस्तान
पाकिस्तानी नागरिक के सीमा पार करके भारत में दाखिल होने के पीछे के सही हालात और मकसद का पता लगाया गया. यह पता लगाने के लिए भी जांच की गई कि घुसपैठिया सीमा की बाड़ को पार करके इलाके में कैसे दाखिल हुआ था. सेना ने कहा कि भारत में रहने के दौरान खान के साथ सम्मान और सहानुभूति से व्यवहार किया गया, जो मानवीय मूल्यों और पेशेवर आचरण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सेना ने अपने बयान में बताया कि पाकिस्तानी नागरिक को 18 जून को सुरक्षित पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. साथ ही यह भी कहा गया कि उसकी वापसी भारतीय सेना के मूल्यों, जिम्मेदारी की भावना और सैन्य पेशेवरपन के उच्चतम मानकों के पालन को दर्शाती है.

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Published at : 19 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Indian Army Pakistan LOC Asad Khan
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