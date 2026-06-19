हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वTimes Square Firing: अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मची अफरा-तफरी, वीडियो आया सामने

Times Square Firing: अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मची अफरा-तफरी, वीडियो आया सामने

टाइम्स स्क्वायर के बाहर लोग NBA चैंपियन में न्यूयॉर्क निक्स की जीत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे. इस आयोजन के लिए करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. इसी दौरान अचानक वहां फायरिंग हुई.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 19 Jun 2026 09:17 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के न्यूयॉर्क में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गुरुवार की दोपहर टाइम्स स्क्वायर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध को तुरंत पकड़ लिया गया है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फायरिंग के बाद लोग इधर-उधर भाग रहे हैं. 

न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली है. यह घटना स्थानीय समयानुसार गुरुवार को दोपहर करीब 3:40 बजे की है, जब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) चैंपियन न्यूयॉर्क निक्स की जीत का जश्न मनाने के लिए लोग लोअर मैनहट्टन की सड़कों पर उमड़ पड़े थे. अधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन के लिए लगभग 10,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था.

टाइम्स स्क्वायर के बाहर हुई फायरिंग

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) ने बताया कि यह इलाका परेड में शामिल हुए लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जो पिछले सप्ताह टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से ही शहर में मौजूद हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, जिसके बाद टाइम्स स्क्वायर में मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. गोलीबारी की आवाज पूरे इलाके में फैलते ही पर्यटक और आसपास के अन्य लोग भी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर-उधर भागने लगे. गोलीबारी एक खड़ी पुलिस गाड़ी से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई.

ये भी पढ़ें- होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम

16 जून को भी हुई हुई थी फायरिंग

यह घटनाक्रम 16 जून को टाइम्स स्क्वायर में हुई एक गोलीबारी की घटना के कुछ दिनों बाद सामने आया है , जब 53 साल के अंतराल के बाद न्यूयॉर्क निक्स की NBA चैंपियनशिप जीत के बाद जश्न अराजक हो गया था. जीत के कुछ ही घंटों के भीतर, भीड़भाड़ वाले इलाके में गोलियां चलने के वीडियो सामने आए, जिससे सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. एक अन्य वीडियो में, पुलिस को एक व्यक्ति से भरी हुई बंदूक बरामद करते हुए देखा गया.

ये भी पढ़ें- 'डील को लेकर डेस्परेट थे ट्रंप, मैं नहीं चाहता था...', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का शांति समझौते पर चौंकाने वाला बयान

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
New York US Firing US NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Times Square Firing: अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मची अफरा-तफरी, वीडियो आया सामने
अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मची अफरा-तफरी, वीडियो आया सामने
विश्व
कश्मीरियों के प्रदर्शन से घबराए मुनीर और शरीफ, पाकिस्तानी सरकार ने 150 लोगों को घोषित किया आतंकी
कश्मीरियों के प्रदर्शन से घबराए मुनीर और शरीफ, पाकिस्तानी सरकार ने 150 लोगों को घोषित किया आतंकी
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
विश्व
G7 Summit: 'प्रिय मित्र नरेंद्र...', हिंदी में बोले मैक्रों, PM मोदी की शान में गढ़े कसीदे, बताया कब आएंगे भारत
'प्रिय मित्र नरेंद्र...', हिंदी में बोले मैक्रों, PM मोदी की शान में गढ़े कसीदे, बताया कब आएंगे भारत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
स्पोर्ट्स
ICC Women's T20 World Cup 2026: मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
बॉलीवुड
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
जनरल नॉलेज
Kerala Temple: केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget