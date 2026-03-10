असम विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, गुवाहाटी में युवा सम्मेलन का आयोजन, अमित शाह करेंगे शिरकत

असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है. इसके मद्देनजर सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं. इसी के चलते बीजेपी भी जोर-शोर से जुटी है. चुनाव को देखते हुए बीजेपी युवाओं को केंद्र में रखकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. गुवाहाटी में 15 मार्च को सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एक विशाल युवा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है.

विशाल युवा सम्मेलन का आयोजन

गुवाहाटी में आयोजित होने वाले विशाल युवा सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रूप से शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में 1 लाख युवा प्रदेश भर से शामिल होंगे. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना और उन्हें सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों से जोड़ने की कोशिश है.

गृह मंत्री के अलावा पीएम मोदी भी करेंगे दौरा

असम में इस बार बीजेपी ने 100 सीटें जीतने का बड़ा लक्ष्य रखा है. ऐसे में युवाओं को पार्टी के साथ जोड़े रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में इस कार्यक्रम के माध्यम से गृह मंत्री शाह युवाओं को सरकार द्वारा उनके हित के लिए किए गए कामों को बताएंगे और सरकार को समर्थन देने की अपील भी करेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम के दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री 13 मार्च को गुवाहाटी और 14 मार्च को कोकराझार में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

तैयारियों में जुटी बीजेपी

पार्टी सूत्रों के अनुसार इन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और युवाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता से सामने लाने की रणनीति है. साथ ही यह दौरा आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. असम में होने वाले इन कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी संगठन और राज्य सरकार की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि बड़ी संख्या में युवाओं और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

