लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. सूत्रों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई है. उनका कहना है कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे.

विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा में सांसदों के निलंबन और महिला सांसदों पर लगे आरोपों पर बोलना चाहते थे. राहुल गांधी बोलने की इजाजत मांग रहे थे. सोमवार (9 फरवरी, 2026) को सुबह लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद संसद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

विपक्षी सांसदों ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि हिमंत बिस्व सरमा एक मुख्यमंत्री होते हुए इस तरीके के वीडियो बनवाते हैं और असम बीजेपी उसको पोस्ट करती है और बाद में वह पोस्ट डिलीट हो जाता है. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.