ये राम सीता का देश, लादेन का नहीं, इस छोटे ओसामा को...', बिहार में बोले हिमंत बिस्वा सरमा

बिहार चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने सीवान में एक जनसभा में विवादित बयान दिया. सभा के दौरान सरमा ने स्थानीय नेता और आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब का नाम लिए बिना उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी और कहा कि इस देश के जितने भी ओसामा हैं, सबको एक-एक करके खत्म करना है.” उन्होंने कहा कि यह देश राम-सीता का देश है और कभी भी ओसामा बिन लादेन जैसा किसी का वर्चस्व नहीं मान्य होगा. उन्होंने कहा कि यह देश राम-सीता का देश है और कभी भी ओसामा बिन लादेन जैसा किसी का वर्चस्व नहीं मान्य होगा.

सभा में सरमा ने कहा, “मेरी थोड़ी हिंदी ढीली है, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करूंगा. असम में मां कामख्या हैं, माई का आशीर्वाद यहां भी बना रहे. रघुनाथपुर नाम ही शुभ है और यह भूमि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की कर्मभूमि रही है.”

"मैंने सोचा राम-सीता मिलेंगे, लेकिन..."

उन्होंने आगे कहा, “मुझे पार्टी ने यहां भेजा, मैंने सोचा राम-सीता मिलेंगे, लेकिन लोगों ने कहा ओसामा भी है. मैंने पूछा, ओसामा बिन लादेन तो गया, अब ये कौन है? लोगों ने कहा, वैसा ही छोटा ओसामा है. इसलिए इस चुनाव में हमें ऐसे ओसामा को खत्म करना होगा.”

शहाबुद्दीन का नाम लेकर क्या बोले असम के मुख्यमंत्री?

असम के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में शहाबुद्दीन का नाम लेते हुए कहा, “पिता का नाम शहाबुद्दीन था, जिसने मर्डर में गिनीज रिकॉर्ड बनाया. अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो ये पूरे देश में फैल जाएगा.” उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है. राहुल गांधी ने इनके लिए यात्रा निकाली थी, लेकिन बिहार की वोटर लिस्ट से ऐसे घुसपैठियों को बाहर कर दिया गया है.” उन्होंने आगे कहा कि कहा जब देश में हिन्दू जग जाएगा, तो कोई ओसामा या औरंगजेब सामने नहीं टिक पाएगा.”

