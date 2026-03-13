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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUS Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गहराया संकट, तीन भारतीय नाविकों की मौत, जहाजों का बदला गया रूट

US Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गहराया संकट, तीन भारतीय नाविकों की मौत, जहाजों का बदला गया रूट

US Iran War: शिपिंग मंत्रालय की तरफ से विशेष सचिव राजेश के सिन्हा ने कहा है कि भारत सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मध्य और उसके आसपास चलने वाले भारतीय जहाजों पर नजर बनाए हुए है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 13 Mar 2026 06:44 PM (IST)
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ईरान और इजरायल-यूएस जंग के बीच मिडिल ईस्ट में स्थित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते टेंशन के बीच भारत ने अपने नागरिकों की मौत की पुष्टी की है. इसके अलावा सरकार ने यहां मौजूद भारतीय जहाजों की निगरानी रखने की बात भी कही है. साथ ही देश में ईंधन आपूर्ति को बनाए रखने की कोशिशों पर भी मोहर लगाई है. भारतीय अधिकारियों ने बताया कि है कि तीन नाविकों की मौत हो गई है. एक भारतीय नागरिक लापता है. पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पूरे इलाके में समुद्री और हवाई नेटवर्क प्रभावित हुआ है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी में स्थित है. यह विश्व के बाजारों को जोड़ने का एक संकरा रास्ता है. ऐसे में यहां बढ़ता तनाव शिपिंग कंपनियों और सरकार के लिए चिंता का केंद्र बन गया है. 

शिपिंग मंत्रालय ने क्या जानकारी दी? 

शिपिंग मंत्रालय की तरफ से विशेष सचिव राजेश के सिन्हा ने कहा है कि भारत सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मध्य और उसके आसपास चलने वाले भारतीय जहाजों पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि भारतीय झंडे वाला जहाज होर्मुज से निकल गयाहै. यह इलाके के पूर्व में स्थित था. उसे इस मार्ग को पार करने की जरुरत नहीं थी. 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह जहाज भारत नहीं आ रहा है. अफ्रिका जा रहा है. इस क्षेत्र में सभी भारतीय जहाजों पर नजर रखी जा रही है. शिपिंग कंपनियों के साथ कॉर्डिनेशन जारी है. इस इलाके में दर्जनों की संख्या में जहाज मौजूद हैं. सिन्हा ने बताया कि भारतीय झंडे वाले कई जहाज और सैकड़ों नाविक होर्मुज में मौजूद है. यहां 24 जहाज हैं. इनमें 677  नाविक सवार हैं. ओमान की खाड़ी में पहले चार जहाज थे, उनमें से एक जहाज जग प्रकाश नाम का तेल टैंकर उस इलाके से चला गया. अब वहां सिर्फ तीन जहाज बचे हैं. इनपर 76 भारतीय नागरिक सवार हैं. उन्होंने कहा है कि इन पूरे खाड़ी इलाके में 23000 भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं. इनमें मालवाहक जहाज और ऑफशोर जहाज शामिल हैं. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग अपनी अपनी एजेंसियों के जरिए उन सभी से लगातार कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं.  बंदरगाहों पर LPG जहाजों को प्राथमिकता दी जा रही है.

अबतक तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने की खबर

सिन्हा ने बताया कि अबतक इस तनाव के चलते तीन भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर है. इनमें एक नागरिक लापता है. इसके अलावा ओमान में भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टी की गई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मस्कट में दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. दोनों की पहचान असीम जार महाजन और सुहास के रूप में हुई है. पश्चिम एशिया में भारतीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. जायसवाल ने बताया कि यह सुविधा 4 मार्च को शुरू हुई थी. अब तक हमें लगभग 900 फोन कॉल और 200 ईमेल मिले हैं. प्रधानमंत्री ने ईरानी नेतृत्व से बात की है और वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है. विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की है. इसमें उन्होंने बताया कि हमारी नीति बातचीत और कूटनीति की है. इस स्थिति को हल इन्हीं तरीकों से निकाला जाना चाहिए. 

पेट्रोलियम मंत्रालय बोला- कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक

इसके अलावा एयरस्पेस बंद से यात्रा में मुश्किलों की बात की गई है. कई हवाई यात्राएं बाधित हुई है. कुवैत एयरस्पेस बंद कर दिया गया है. इराक में एयरस्पेस बंद है. सऊदी अरब के रास्ते भारतीय नागरिकों की वापसी की मदद कर रहे हैं. सरकार ने बताया कि ईंधन की सप्लाई स्थिर है. 

पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि रिफाइनरियों के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है. ईंधन का वितरण सामान्य रूप से जारी है. घरेलू पीएनची और सीएनजी की उपलब्धता बिना रुकावट के बनी हुई है. पूरे भारत में 101,469 पेट्रोल पंप चालू हैं. ईंधन का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है. 

यह भी पढ़ें: Tehran Blast: ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों की रैली में धमाका, मची अफरातफरी

Published at : 13 Mar 2026 06:36 PM (IST)
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