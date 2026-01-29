हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिराना हिल्स पर सस्पेंस! ऑपरेशन सिंदूर में पाक के परमाणु ठिकानों को भारत ने बनाया निशाना? IAF के नए वीडियो ने मचाई हलचल

किराना हिल्स पर सस्पेंस! ऑपरेशन सिंदूर में पाक के परमाणु ठिकानों को भारत ने बनाया निशाना? IAF के नए वीडियो ने मचाई हलचल

Operation Sindoor: IAF के इस वीडियो में पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस पर हुए हमलों के दृश्य दिखाए गए हैं. इनमें से कुछ ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के परमाणु भंडारण स्थलों के करीब हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 29 Jan 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायुसेना (IAF) द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर जारी किए गए एक नए वीडियो ने एक बार फिर यह चर्चा तेज कर दी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके को भी निशाना बनाया गया था. यह इलाका पाकिस्तान के परमाणु ढांचे के पास स्थित माना जाता है. वीडियो में पड़ोसी देश के कई ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों की झलक दिखाई गई है.

वीडियो से क्यों बढ़ी चर्चा
IAF के इस वीडियो में पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस पर हुए हमलों के दृश्य दिखाए गए हैं. इनमें से कुछ ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के परमाणु भंडारण स्थलों के करीब हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया और रणनीतिक हलकों में किराना हिल्स को लेकर अटकलें फिर सामने आई हैं.

भारत ने पहले ही किया था इनकार
भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया. हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद हुई एक प्रेस ब्रीफिंग में भारत के एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती की प्रतिक्रिया ने चर्चा को और हवा दी थी. जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या किराना हिल्स पर हमला हुआ था, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा,'हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कुछ परमाणु ठिकाने हैं. हमें इसकी जानकारी नहीं थी. हमने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया है, वहां जो भी है.'

हल्के जवाब से बढ़ा शक
एयर मार्शल के इस हल्के-फुल्के जवाब को कई लोगों ने संकेत के तौर पर देखा, जिससे यह चर्चा और तेज हो गई कि शायद हमले वहां तक पहुंचे हों. हालांकि, आधिकारिक तौर पर भारत ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, IAF नए वीडियो के बाद भी अपने पुराने बयान पर कायम है. अधिकारियों की ओर से कोई नई सफाई नहीं दी गई है, इसलिए अटकलें अब भी बनी हुई हैं.

ऑपरेशन सिंदूर क्या था
भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. यह कार्रवाई 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 आम नागरिकों, ज्यादातर पर्यटकों, की हत्या कर दी थी.

पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई
हमलों के बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और नागरिक इलाकों पर ड्रोन, मिसाइल और गोलाबारी की. इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस को निशाना बनाया, जिनमें नूर खान एयरबेस भी शामिल था, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाले विभाग के मुख्यालय के पास स्थित है.

सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत
कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में सरगोधा के मुशाफ एयरबेस पर हमलों के संकेत मिले हैं. बताया जाता है कि यह इलाका किराना हिल्स के नीचे मौजूद भूमिगत परमाणु भंडारण स्थलों से जुड़ा हो सकता है. किराना हिल्स, सरगोधा से करीब 20 किलोमीटर और खुशाब परमाणु संयंत्र से लगभग 75 किलोमीटर दूर है.

Published at : 29 Jan 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Pakistan IAF INDIA Pahalgam Attack Operation Sindoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
इंडिया
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Ajit Pawar Assets Explained: land, flats, FD, Shares सब कुछ | Paisa Live
Budget 2026: Health, Life और Pension Insurance पर बड़ा ऐलान? | Paisa Live
Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
इंडिया
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
शिक्षा
CBSE 10th Admit Card 2026: CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
रिलेशनशिप
January Breakup Effect: जनवरी में क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप के मामले? जानें इसके पीछे के कारण
जनवरी में क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप के मामले? जानें इसके पीछे के कारण
यूटिलिटी
होली मनाने जाना है बिहार, जानें ट्रेनों में कितनी सीटें और कैसे होगी बुकिंग? देखें पूरी डिटेल
होली मनाने जाना है बिहार, जानें ट्रेनों में कितनी सीटें और कैसे होगी बुकिंग? देखें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget