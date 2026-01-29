भारतीय वायुसेना (IAF) द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर जारी किए गए एक नए वीडियो ने एक बार फिर यह चर्चा तेज कर दी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके को भी निशाना बनाया गया था. यह इलाका पाकिस्तान के परमाणु ढांचे के पास स्थित माना जाता है. वीडियो में पड़ोसी देश के कई ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों की झलक दिखाई गई है.

वीडियो से क्यों बढ़ी चर्चा

IAF के इस वीडियो में पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस पर हुए हमलों के दृश्य दिखाए गए हैं. इनमें से कुछ ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के परमाणु भंडारण स्थलों के करीब हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया और रणनीतिक हलकों में किराना हिल्स को लेकर अटकलें फिर सामने आई हैं.

#IAFSindoorFormation

Standing shoulder to shoulder with our sister services, the Sindoor Formation on #RepublicDay2026 underscored the #IndianAirForce’s role in shaping military outcomes through precise and time-sensitive air operations.



Music credits : Mahisasura Mardini… pic.twitter.com/P5tUHQS3lS — Indian Air Force (@IAF_MCC) January 26, 2026

भारत ने पहले ही किया था इनकार

भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया. हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद हुई एक प्रेस ब्रीफिंग में भारत के एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती की प्रतिक्रिया ने चर्चा को और हवा दी थी. जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या किराना हिल्स पर हमला हुआ था, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा,'हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कुछ परमाणु ठिकाने हैं. हमें इसकी जानकारी नहीं थी. हमने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया है, वहां जो भी है.'

हल्के जवाब से बढ़ा शक

एयर मार्शल के इस हल्के-फुल्के जवाब को कई लोगों ने संकेत के तौर पर देखा, जिससे यह चर्चा और तेज हो गई कि शायद हमले वहां तक पहुंचे हों. हालांकि, आधिकारिक तौर पर भारत ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, IAF नए वीडियो के बाद भी अपने पुराने बयान पर कायम है. अधिकारियों की ओर से कोई नई सफाई नहीं दी गई है, इसलिए अटकलें अब भी बनी हुई हैं.

ऑपरेशन सिंदूर क्या था

भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. यह कार्रवाई 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 आम नागरिकों, ज्यादातर पर्यटकों, की हत्या कर दी थी.

पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई

हमलों के बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और नागरिक इलाकों पर ड्रोन, मिसाइल और गोलाबारी की. इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस को निशाना बनाया, जिनमें नूर खान एयरबेस भी शामिल था, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाले विभाग के मुख्यालय के पास स्थित है.

सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत

कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में सरगोधा के मुशाफ एयरबेस पर हमलों के संकेत मिले हैं. बताया जाता है कि यह इलाका किराना हिल्स के नीचे मौजूद भूमिगत परमाणु भंडारण स्थलों से जुड़ा हो सकता है. किराना हिल्स, सरगोधा से करीब 20 किलोमीटर और खुशाब परमाणु संयंत्र से लगभग 75 किलोमीटर दूर है.