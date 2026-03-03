हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तमिलनाडु में खूनी तांडव! चाय की दुकान पर बैठे लोगों पर पेट्रोल बम से हमला, तलवारों से गोदकर हत्या

तमिलनाडु में खूनी तांडव! चाय की दुकान पर बैठे लोगों पर पेट्रोल बम से हमला, तलवारों से गोदकर हत्या

Tamil Nadu News: तिरुनेलवेली जिले के नांगुनेरी इलाके में एक चाय की दुकान पर पेट्रोल बम और धारदार हथियारों से हमला कर 9 लोगों के गिरोह ने दो लोगों की हत्या कर दी और कई को घायल कर दिया.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 03 Mar 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नांगुनेरी इलाके में बीती रात एक दिल दहला देने वाली हिंसक घटना सामने आई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई. यह घटना नांगुनेरी से कलाक्कड़ जाने वाली सड़क पर स्थित पेरुमपट्टू गांव की एक चाय की दुकान के सामने हुई है.

जानकारी के मुताबिक, इस गांव में चल रही एक चाय की दुकान के सामने कल रात कुछ लोग बैठे थे और बात कर रहे थे. तभी 3 दोपहिया वाहनों पर तलवार, चाकू और अन्य खतरनाक हथियारों से लैस 9 लोगों का एक गिरोह अचानक चाय की दुकान के सामने आया. उन्होंने अपने साथ लाए पेट्रोल बम चाय की दुकान के सामने फेंके.

इससे हैरान होकर वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग गए. लेकिन गिरोह ने पीछा करना जारी रखा और अपने हथियारों से अंधाधुंध वार किया. इसमें एक उत्तरी राज्य का मजदूर और जॉन मार्क नाम के दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पेरुमपट्टू के नेल्सन, प्रभाकरन और रामसामी वीरंगुलम के गणेश और पुलियांगुलम के सस्कियम्मार घायल हो गए

गुस्साए लोगों ने हाइवे किया जाम

इसके अलावा 5 लोग घायल हो गए. उनकी चीखें सुनकर आसपास के लोग 5 लोगों को बचाकर अस्पताल ले गए. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. वहां मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की. लेकिन स्थानीय लोगों ने दोहरे हत्याकांड का विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया.

इस दौरान पुलिस ने उस वाहन पर भी पथराव किया जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया. इस घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए तिरुनेलवेली जिले के पुलिस अधीक्षक प्रसन्न कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि इस हमले में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष दल गठित किए गए हैं.

जाति आधारित हमलों का शिकार रहा है इलाका

दक्षिण जिलों में अक्सर इस तरह के हमले होते रहते हैं. विशेष रूप से तिरुनेलवेली जिले का नांगुनेरी क्षेत्र पिछले कुछ सालों से जाति आधारित हमलों का शिकार रहा है. 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, यह हमला कानून और व्यवस्था से जुड़े कई सवाल खड़े करता है.

पुलिस इस जघन्य हमले की जांच इस कोण से कर रही है कि क्या यह 2 लोगों की हत्या, 4 लोगों की चोट जातिगत आधार पर हुई थी या किसी अन्य घटना के कारण हुई थी. घायलों ने बताया कि अपराधियों ने मास्क पहन रखा था. इसलिए पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है. 

Published at : 03 Mar 2026 04:03 PM (IST)
Embed widget