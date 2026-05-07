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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ा दीं, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सेना का पाकिस्तान को सख्त संदेश

'पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ा दीं, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सेना का पाकिस्तान को सख्त संदेश

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सेना ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार कोई भी आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 07 May 2026 09:26 PM (IST)
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ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को साफ और कड़ा संदेश दिया गया. सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो टूक कहा कि भारत हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है और अगर देश की अस्मिता को चुनौती दी गई तो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.

भारत ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी

सेना के अधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस में कविताओं के जरिए भी पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन मिनावाला ने संबोधित किया. सभी अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई बताया. यह भी दावा किया गया कि युद्ध के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर चल रहा है.

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आतंक के ज्यादातर ठिकानों को तबाह कर दिया गया था. ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक और स्वदेशी हथियारों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं और एजेंसियों के बेहतर तालमेल की वजह से ऑपरेशन बेहद प्रभावी साबित हुआ. उन्होंने दुष्यंत कुमार की कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए कहा-

“सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.”

ABP News के सवाल पर क्या बोले एयर मार्शल भारती?

एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा, 'भारतीय वायुसेना का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था. 7 मई की सुबह किया गया पहला हमला पहलगाम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए था. यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ था और तय लक्ष्य पूरे होने के बाद ही उसे रोका गया.' पाकिस्तान की ओर से भारतीय नुकसान के दावों को उन्होंने पूरी तरह गलत बताया. ABP News के सवाल पर एयर मार्शल भारती ने कहा, 'हम हर परिस्थिति और चुनौती के लिए तैयार हैं. हम ‘सर्वे भवंतु सुखिनः’ पर विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी अस्मिता को चुनौती देगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.'

'पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ा दीं'

वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि न्यूक्लियर धमकियों की परवाह किए बिना ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया, 'इंडियन नेवी ने भी इस मिशन में अहम भूमिका निभाई और भारत हर तरह की चुनौती का जवाब देने में सक्षम है. भारत ने पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ा दीं.'लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन मिनावाला ने कहा कि भारत भविष्य के किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है. इंटेलिजेंस एजेंसियों और विभिन्न मंत्रालयों के बीच शानदार समन्वय देखने को मिला.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है. सेना ने ये भी बताया कि पाकिस्तान के DGMO ने खुद सीजफायर के लिए पहल की थी. अधिकारियों ने पाकिस्तान पर फर्जी प्रचार और प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया. सेना ने कहा कि भारत ने कार्रवाई के सबूत दुनिया के सामने रखे, जबकि पाकिस्तान सिर्फ झूठा नैरेटिव बनाता रहा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां भी सुनाई गईं-
“समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध.”

भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और आतंक के खिलाफ लड़ाई पूरी मजबूती से जारी रहेगी. सेना ने कहा कि भारत अपनी इच्छानुसार समय और तरीके से हर आतंकी ढांचे को निशाना बनाएगा.

ये भी पढ़ें : CBI के नए डायरेक्टर के सेलेक्शन को लेकर जल्द होगा फैसला, PM मोदी, राहुल गांधी और CJI की जल्द हो सकती है बैठक

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 May 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
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