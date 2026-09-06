Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द

कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द

ONGC के नए चेयरमैन की चयन प्रक्रिया में 7 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं. ऑयल इंडिया के CMD रंजीत रथ प्रमुख दावेदारों में हैं. जानें उम्र सीमा, उम्मीदवारों और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 06 Sep 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी तेल और गैस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) को जल्द ही नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिल सकता है. मौजूदा चेयरमैन एवं एमडी अरुण कुमार सिंह का कार्यकाल दिसंबर 2026 में खत्म होना है. इससे पहले सरकार ने उनके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद अब सात नाम चयन प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं. इन उम्मीदवारों का सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी के सामने इंटरव्यू हो सकता है.

18 उम्मीदवारों में से 7 नाम हुए शॉर्टलिस्ट

चयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक 18 अगस्त को कुल 18 उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई थी. इसके बाद दूसरे चरण के लिए सात उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. अब इन्हीं उम्मीदवारों में से ONGC के नए प्रमुख का चयन किया जाएगा. इस रेस में ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत रथ को प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है. 54 वर्षीय रथ ONGC के शीर्ष पद के लिए दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पिछले साल भी इस पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस समय सरकार ने अरुण कुमार सिंह का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया था.

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) के एमडी राजर्षि गुप्ता, ONGC के टेक्नोलॉजी और रीजनल सर्विसेज डायरेक्टर विक्रम सक्सेना, तथा ONGC के स्ट्रैटेजी और कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर सत्यम कुमार शामिल हैं. इसके अलावा OVL के ऑपरेशंस डायरेक्टर दुलाल हलदर, MRPL के डायरेक्टर (फाइनेंस) देवेंद्र कुमार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर (मार्केटिंग) एसपी श्रीवास्तव भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. इस तरह कुल सात उम्मीदवार ONGC के सबसे बड़े पद के लिए चयन प्रक्रिया में आगे हैं.

उम्र सीमा में एक बार मिली विशेष छूट

इस बार ONGC के चेयरमैन पद की चयन प्रक्रिया में उम्र की शर्त को लेकर भी काफी चर्चा है. सरकार ने एक बार के लिए अधिकतम उम्र सीमा में बदलाव किया है. इसके तहत ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया गया, जिनकी उम्र रिक्ति की तारीख यानी 7 दिसंबर 2026 को 59 साल से अधिक नहीं होनी थी. आमतौर पर आंतरिक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 58 वर्ष और बाहरी उम्मीदवारों के लिए 57 वर्ष बताई गई है. वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अधिकारियों की सामान्य सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष होती है.

राजर्षि गुप्ता की उम्र को लेकर उठे सवाल

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में राजर्षि गुप्ता का नाम होने के कारण उम्र सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर 2026 को उनकी उम्र करीब 59 साल और पांच महीने होगी. ऐसे में चयन प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि जिन उम्मीदवारों ने उम्र सीमा के कारण आवेदन नहीं किया, वे गुप्ता की नियुक्ति होने पर प्रक्रिया को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, यह फिलहाल संभावित आपत्ति है और अंतिम नियुक्ति से पहले चयन प्रक्रिया का परिणाम सामने आना बाकी है. विज्ञापन में कहा गया था कि रिक्ति की तारीख पर उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 59 वर्ष होनी चाहिए. इसके बाद 60 वर्ष से आगे की सेवा या विस्तार अलग व्यवस्था के तहत किया जा सकता है.

तीन सदस्यीय कमेटी करेगी चयन

ONGC के नए चेयरमैन और एमडी का चयन तीन सदस्यीय सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी करेगी. इसमें पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड (PESB) के चेयरपर्सन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव और इंडियन ऑयल के एक पूर्व चेयरमैन बतौर बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं. सरकार ने इस प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक योग्यता से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है. नए प्रावधानों के मुताबिक उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिग्री के साथ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा बड़े संस्थान से फुल-टाइम MBA या PGDIM जैसी योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं.

रंजीत रथ को क्यों माना जा रहा है मजबूत दावेदार?

रंजीत रथ अगस्त 2022 से ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं. ऑयल इंडिया देश की प्रमुख सरकारी तेल एवं गैस खोज और उत्पादन कंपनियों में शामिल है. ONGC के शीर्ष पद के लिए उनका पहले भी नाम सामने आ चुका है. पिछले साल आवेदन करने के बाद रथ का चयन नहीं हुआ था क्योंकि सरकार ने अरुण कुमार सिंह को एक साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने का फैसला किया. अब सिंह का विस्तारित कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है, इसलिए ONGC के नए प्रमुख की तलाश फिर शुरू हुई है.

ONGC में पहले भी हुई है नेतृत्व को लेकर उठापटक

ONGC में शीर्ष नेतृत्व को लेकर पिछले कुछ वर्षों में बदलाव देखने को मिले हैं. अप्रैल 2021 से दिसंबर 2022 के बीच कंपनी में कोई पूर्णकालिक प्रमुख नहीं था और इस दौरान तीन अंतरिम चेयरमैन ने जिम्मेदारी संभाली थी. दिसंबर 2022 में अरुण कुमार सिंह ने ONGC के चेयरमैन और एमडी का पद संभाला था. इससे पहले वह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के चेयरमैन और एमडी रह चुके थे. वर्ष 2022 में उनके चयन के समय भी उम्र सीमा में विशेष छूट दी गई थी. पिछले साल उन्हें एक और साल का कार्यकाल दिया गया, जिसके बाद वह दिसंबर 2026 तक कंपनी का नेतृत्व कर सकते हैं.

 

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 06 Sep 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
CHAIRMAN ONGC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए विजय सरकार ने 2 जगहों को किया शॉर्टलिस्ट, क्या है पूरा मामला
चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए विजय सरकार ने 2 जगहों को किया शॉर्टलिस्ट, क्या है पूरा मामला
इंडिया
अभिषेक मनु सिंघवी बोले, 'अगर आप अच्छे फीस लेने वाले वकील नहीं हैं तो...'
अभिषेक मनु सिंघवी बोले, 'अगर आप अच्छे फीस लेने वाले वकील नहीं हैं तो...'
इंडिया
अरुणाचल में भारत-चीन कोर कमांडर की पहली बड़ी बैठक, क्या है एजेंडा
अरुणाचल में भारत-चीन कोर कमांडर की पहली बड़ी बैठक, क्या है एजेंडा
इंडिया
'अपनी कमियां छिपाने के लिए विपक्ष पर सवाल', खरगे ने PM मोदी पर कसा तंज
'अपनी कमियां छिपाने के लिए विपक्ष पर सवाल', खरगे ने PM मोदी पर कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Kharge On PM Modi: विपक्ष पर PM मोदी का बड़ा कटाक्ष, ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे भड़के
UP-Bihar Flood Alert: रौद्र रूप में गंगा..UP -Bihar -Jharkhand में हाहाकार। Flood Alert
Abhishek Malhan ने खोले Roadies Rebirth के राज, Elvish Yadav और Prince Narula पर कही बड़ी बात
Hanuman Ansh की Producer Anupriya Nagar ने खोले फिल्म की सफलता और Baba के चमत्कार के राज
US-IRAN CONFLICT ट्रंप के खतरनाक प्लान से बढ़ा तनाव, ईरान के Pickaxe Mountain पर हमले की धमकी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए विजय सरकार ने 2 जगहों को किया शॉर्टलिस्ट, क्या है पूरा मामला
चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए विजय सरकार ने 2 जगहों को किया शॉर्टलिस्ट, क्या है पूरा मामला
दिल्ली NCR
दिल्ली में इमारत ढही, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- सभी एजेंसियां मौके पर
दिल्ली में इमारत ढही, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- सभी एजेंसियां मौके पर
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
ट्रेंडिंग
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
ऑटो
360 डिग्री के साथ 6 एयरबैग, Tata ने लॉन्च की Osprey SUV, जानें खासियत
360 डिग्री के साथ 6 एयरबैग, Tata ने लॉन्च की Osprey SUV, जानें खासियत
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget