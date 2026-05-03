हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहंगाई की मार! दूध की कीमतों में 4 रुपये की बढ़ोतरी, इस राज्य ने लिया बड़ा फैसला

महंगाई की मार! दूध की कीमतों में 4 रुपये की बढ़ोतरी, इस राज्य ने लिया बड़ा फैसला

देश में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अब दूध भी महंगा हो गया है. ओडिशा मिल्क एंड डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन (ओएमएफईडी) ने राज्य में दूध की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की घोषणा की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 03 May 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

देश में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोग परेशान हो रहे हैं तो वहीं दूसरी और अब दूध के दामों में भी बढ़ोत्तरी ने लोगों की चिताएं और बढ़ा दी हैं. ओडिशा मिल्क एंड डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन (ओएमएफईडी) ने राज्य भर में दूध की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की घोषणा की है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (ओएमएफईडी) ने प्रोसेसिंग और परिवहन लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए दूध की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की है. राज्य के मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक ने टोंड दूध की कीमत 50 रुपये से बढ़ाकर 54 रुपये प्रति लीटर करने और प्रीमियम दूध की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 58 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की है.

गोल्ड प्रीमियम दूध की कीमत हुई 60 रुपये

इसी तरह अब ओडिशा राज्य में गोल्ड प्रीमियम दूध की कीमत 56 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि गोल्ड प्रीमियम प्लस वेरिएंट की कीमत 60 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. राज्य के पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक ने बताया कि संशोधित कीमतें रविवार से लागू हो गई हैं.

मंत्री गोकुलानंद मल्लिक ने कहा कि टोंड दूध और प्रीमियम दूध के 500 मिलीलीटर के पाउच अब 27 रुपये और 29 रुपये में बिकेंगे. इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि प्रोसेसिंग और परिवहन लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कीमतों में बढ़ोत्तरी की गई है.

तिरुपति लड्डू मामला: TTD ने बिना क्वालिटी चेक के खरीदा 70 लाख किलो घी, कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा

किसानों के हित में अधिक कीमत पर दूध खरीदेंगे- मल्लिक

मल्लिक ने कहा कि दूध की कीमतों में लंबे समय से कोई संशोधन नहीं हुआ है. हम किसानों के हित में अधिक कीमत पर दूध खरीदेंगे. उन्होंने आगे कहा कि अन्य ब्रांडेड कंपनियों की तुलना में ओम्फेड की कीमत अभी भी काफी कम है, लेकिन उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. इसी बीच ओम्फेड ने किसानों से खरीदे गए गाय के दूध की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि कर इसे 39.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इसी तरह किसानों को अब ओम्फेड को भैंस का दूध बेचने पर 1.60 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त मिलेंगे.

ये भी पढ़ें 

मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?

Published at : 03 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Odisha Milk Dairy Breaking News Abp News INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
महंगाई की मार! दूध की कीमतों में 4 रुपये की बढ़ोतरी, इस राज्य ने लिया बड़ा फैसला
महंगाई की मार! दूध की कीमतों में 4 रुपये की बढ़ोतरी, इस राज्य ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
West Bengal Election Results: 'ड्यूटी में लगे कर्मचारी शेयर कर रहे डिटेल', बंगाल चुनाव की काउंटिंग से पहले शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप
'ड्यूटी में लगे कर्मचारी शेयर कर रहे डिटेल', काउंटिंग से पहले शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप
इंडिया
West Bengal Election: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
West Bengal Repolling Breaking: बंगाल में Voting के बाद बड़ा कांड! | CRPF | BJP Vs TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश
'दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह को फिर हुआ प्यार, पवन सिंह के बाद अब किसे डेट कर रहीं एक्ट्रेस?
अक्षरा सिंह को फिर हुआ प्यार, पवन सिंह के बाद अब किसे डेट कर रहीं एक्ट्रेस?
क्रिकेट
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
यूटिलिटी
कमरा होगा सुपरकूल और बिल भी आएगा कम, AC खरीदते वक्त टन का इसलिए हमेशा रखें ख्याल
कमरा होगा सुपरकूल और बिल भी आएगा कम, AC खरीदते वक्त टन का इसलिए हमेशा रखें ख्याल
शिक्षा
Sports Engineer: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बुमराह के जूते तक...सबकुछ डिजाइन करने वाले स्पोर्ट्स इंजीनियर कैसे बनते हैं? 
वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बुमराह के जूते तक...सबकुछ डिजाइन करने वाले स्पोर्ट्स इंजीनियर कैसे बनते हैं? 
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget