हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प, पथराव में DCP समेत कई घायल, 6 गिरफ्तार

ओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प, पथराव में DCP समेत कई घायल, 6 गिरफ्तार

Durga Puja in Odisha: पुलिस आयुक्त एस. देव दत्त सिंह ने कहा कि हिंसा को लेकर छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोग पथराव में शामिल थे और उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Oct 2025 09:18 PM (IST)
Preferred Sources

ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार-शनिवार (3-4 अक्टूबर, 2025) की दरम्यानी रात दो समूहों के बीच झड़प में पुलिस उपायुक्त (DCP) ऋषिकेश खिलारी सहित छह लोग घायल हो गए. कटक पुलिस ने इस बात की जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि घटना दरगाहबाजार क्षेत्र के हाटीपोखरी के पास शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात करीब दो बजे हुई, जब शोभायात्रा काथाजोड़ी नदी के किनारे देवीगड़ा की ओर तेज आवाज में संगीत बजाते हुए जा रही थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई.

हिंसा को लेकर छह लोगों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस आयुक्त एस. देव दत्त सिंह ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा, ‘गिरफ्तार किए गए लोग पथराव में शामिल थे और उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई.’

अधिकारियों ने बताया कि शोभायात्रा के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने पर स्थानीय लोगों की ओर से आपत्ति जताई गई और इससे विवाद हो गया. कुछ ही देर में दोनों समूहों ने एक-दूसरे पर पत्थराव किया और कांच की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा.

तनाव बढ़ा तो CAPF की कर दी गई तैनाती

पुलिस ने बताया कि एक और शोभायात्रा जब उस क्षेत्र में पहुंची तो तनाव फिर से भड़क उठा. स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) को बुलाया गया और भारी सुरक्षा के बीच सुबह करीब छह बजे विसर्जन शोभायात्रा फिर से निकाली गई.

पुलिस ने बताया कि इस घटना के कारण दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे विभिन्न समूहों के 50 अलग-अलग वाहन चार घंटे तक फंसे रहे. सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे तक देवी दुर्गा की 120 मूर्तियां विसर्जित की गई.

मुख्यमंत्री दिल्ली से घटना पर बनाए हैं नजर

अधिकारियों ने बताया कि गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी दिल्ली से स्थिति पर नजर रख रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार पुलिस महानिदेशक (DGP) वाईबी खुरानिया ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि झड़प में घायल खिलारी की हालत स्थिर बताई जा रही है. उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नवीन पटनायक ने की घटना की निंदा

घटना की निंदा करते हुए विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने कहा कि पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह असहाय नजर आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया, ‘भाजपा सरकार के तहत पुलिस पर दबाव के कारण राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है.’ पटनायक ने लोगों से सौहार्द और सद्भावना बनाए रखने का आग्रह किया.

यह भी पढ़ेंः ‘अगर हथियारों के बल पर शांति भंग की तो...’, जगदलपुर में अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक

Published at : 04 Oct 2025 09:18 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Odisha Cuttack CAPF CRIME Cuttack Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल
बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल
बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
जनरल नॉलेज
iPhone 17: क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?
क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?
जनरल नॉलेज
कैसे आती है इंसान को मौत! क्या सच में आता है यमराज? जानिए क्या कहता है साइंस
कैसे आती है इंसान को मौत! क्या सच में आता है यमराज? जानिए क्या कहता है साइंस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget