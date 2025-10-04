ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार-शनिवार (3-4 अक्टूबर, 2025) की दरम्यानी रात दो समूहों के बीच झड़प में पुलिस उपायुक्त (DCP) ऋषिकेश खिलारी सहित छह लोग घायल हो गए. कटक पुलिस ने इस बात की जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि घटना दरगाहबाजार क्षेत्र के हाटीपोखरी के पास शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात करीब दो बजे हुई, जब शोभायात्रा काथाजोड़ी नदी के किनारे देवीगड़ा की ओर तेज आवाज में संगीत बजाते हुए जा रही थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई.

हिंसा को लेकर छह लोगों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस आयुक्त एस. देव दत्त सिंह ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा, ‘गिरफ्तार किए गए लोग पथराव में शामिल थे और उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई.’

अधिकारियों ने बताया कि शोभायात्रा के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने पर स्थानीय लोगों की ओर से आपत्ति जताई गई और इससे विवाद हो गया. कुछ ही देर में दोनों समूहों ने एक-दूसरे पर पत्थराव किया और कांच की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा.

तनाव बढ़ा तो CAPF की कर दी गई तैनाती

पुलिस ने बताया कि एक और शोभायात्रा जब उस क्षेत्र में पहुंची तो तनाव फिर से भड़क उठा. स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) को बुलाया गया और भारी सुरक्षा के बीच सुबह करीब छह बजे विसर्जन शोभायात्रा फिर से निकाली गई.

पुलिस ने बताया कि इस घटना के कारण दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे विभिन्न समूहों के 50 अलग-अलग वाहन चार घंटे तक फंसे रहे. सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे तक देवी दुर्गा की 120 मूर्तियां विसर्जित की गई.

मुख्यमंत्री दिल्ली से घटना पर बनाए हैं नजर

अधिकारियों ने बताया कि गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी दिल्ली से स्थिति पर नजर रख रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार पुलिस महानिदेशक (DGP) वाईबी खुरानिया ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि झड़प में घायल खिलारी की हालत स्थिर बताई जा रही है. उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नवीन पटनायक ने की घटना की निंदा

घटना की निंदा करते हुए विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने कहा कि पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह असहाय नजर आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया, ‘भाजपा सरकार के तहत पुलिस पर दबाव के कारण राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है.’ पटनायक ने लोगों से सौहार्द और सद्भावना बनाए रखने का आग्रह किया.

