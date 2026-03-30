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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराज्यसभा में OBC आरक्षण पर विवाद: BJP सांसद के बयान पर विपक्ष का वॉकआउट, सरकार ने किया विरोध

राज्यसभा में OBC आरक्षण पर विवाद: BJP सांसद के बयान पर विपक्ष का वॉकआउट, सरकार ने किया विरोध

जीरो आवर के दौरान बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि कुछ राज्य मुस्लिम समुदाय को OBC श्रेणी में शामिल कर आरक्षण दे रहे हैं और सरकार से ऐसे मामलों की व्यापक समीक्षा करने का आग्रह किया.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 30 Mar 2026 03:56 PM (IST)
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राज्यसभा में सोमवार (30 मार्च, 2026) को OBC आरक्षण के मुद्दे पर तीखी बहस के बीच विपक्ष ने वॉकआउट किया. यह विवाद बीजेपी सांसद के लक्ष्मण के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में धर्म के आधार पर OBC आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है.

जीरो आवर के दौरान लक्ष्मण ने कहा कि कुछ राज्य मुस्लिम समुदाय को OBC श्रेणी में शामिल कर आरक्षण दे रहे हैं और सरकार से ऐसे मामलों की व्यापक समीक्षा करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए.

उनके बयान पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई और इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया. इसके बाद कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'जीरो आवर में जो मुद्दा उठाया गया, वह मंडल आयोग और भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है… यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.'

आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, 'इन्हें संविधान और पिछड़ा वर्ग आयोग की समझ नहीं है… ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ जा रहे हैं.' DMK सांसद पी. विल्सन ने कहा, 'आज BJP कह रही है कि OBC कोटे में किसी भी मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए… हम इसका विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं.'

विपक्ष के वॉकआउट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, 'कांग्रेस और INDI गठबंधन को न लोकतंत्र में रुचि है, न संसदीय मर्यादा में… वे तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने चर्चा में भाग लेने के बजाय सदन से बाहर जाना चुना.

 

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 30 Mar 2026 03:56 PM (IST)
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