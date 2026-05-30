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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'यह वर्दी से नागरिक जीवन में...', CDS पद से रिटायर हुए जनरल चौहान, अबतक मिल चुके हैं ये सम्मान

'यह वर्दी से नागरिक जीवन में...', CDS पद से रिटायर हुए जनरल चौहान, अबतक मिल चुके हैं ये सम्मान

औपचारिक विदाई समारोह के साथ जनरल चौहान का देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया. उन्होंने 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया और 4 दशकों से अधिक समय तक सेवा की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 May 2026 11:47 AM (IST)
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निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शनिवार (30 मई) को कहा कि उनका कार्यकाल बेहद संतोषजनक रहा. उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सैन्य सेवा को विदाई दी.

जनरल चौहान ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर को प्राप्त करना उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात है और उन्होंने तीनों सेनाओं और मुख्यालय आईडीएस को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैं इसके लिए तीनों सेनाओं और मुख्यालय आईडीएस को धन्यवाद देता हूं. गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं अपने वर्दीधारी साथियों अपने सहपाठियों को हमेशा के लिए विदाई देता हूं."

अपने कार्यकाल को लेकर क्या बोले जनरल चौहान?

सीडीएस ने कहा कि मैंने वर्दी में रहते हुए अंतिम बार युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, यह उन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि थी जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी. उन्होंने आगे कहा कि पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मेरे मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने मेरा स्वागत किया. यह वर्दी से नागरिक जीवन में मेरे ट्रांजिशन का प्रतीक है. मेरा कार्यकाल अत्यंत संतोषजनक और उत्कृष्ट रहा.  

इस औपचारिक विदाई समारोह के साथ जनरल चौहान का देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सितंबर 2025 में सीडीएस और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में उनके विस्तारित कार्यकाल को मंजूरी दी थी, जिससे उनकी सेवा 30 मई, 2026 तक बढ़ा दी गई थी.

अबतक मिल चुके हैं ये सम्मान

जनरल चौहान ने 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया और चार दशकों से अधिक समय तक सेवा की. अपने विशिष्ट सैन्य करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ पदों पर कार्य किया. उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है.

सीडीएस के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जनरल चौहान ने तीनों सेनाओं में संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई. शुक्रवार को उन्होंने संयुक्त वायु रक्षा सिद्धांत जारी किया, जिसे रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और परिचालन तत्परता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

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Published at : 30 May 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Guard Of Honour National War Memorial CDS General Anil Chauhan
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