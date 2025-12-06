आनंद विहार से गुवाहाटी को जाने वाली डाउन नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब तेज आवाज के साथ गाड़ी के स्लीपर कोच (S3) में लगा अग्निशमन यंत्र का सिलेंडर धमाके के साथ फट गया. अचानक हुई धमाके की आवाज से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

यह घटना फिरोजाबाद जनपद के टूंडला रेलवे जंक्शन पर सामने आई है. टूंडला आरपीएफ थाना प्रभारी अवधेश गोस्वामी के मुताबिक, घटना सुबह 10:30 बजे के आसपास की है, जब आनंद विहार से गुवाहाटी जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर आकर खड़ी हुई थी. इसी दौरान अचानक गाड़ी के S3 कोच में रखा फायर एक्सटिंग्विशिंग अचानक फट गया.

धमाके के बाद कोच के पास धुआं ही धुआं

फायर एक्सटिंग्विशिंग में हुए धमाके के साथ ट्रेन के S3 कंपार्टमेंट में चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अग्निशमन यंत्र का निचला हिस्सा पूरी तरह से अलग होकर गिरा है, हालांकि बताया जा रहा है कि अग्निशमन यंत्र काफी पुराना था इस वजह से इसमें इस तरह की घटना हुई है.







जांच के बाद सामने आई ब्लास्ट की वजह

गाड़ी में तेज आवाज सुनकर गाड़ी में तैनात सुरक्षा बल और स्टेशन पर तैनात सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और गाड़ी की जांच शुरू की. इस दौरान स्लीपर क्लास के S3 कंपार्टमेंट में टॉयलेट के पास रखे अग्निशमन यंत्र से धुआं उठता दिखाई दिया.

फायर एक्सटिंग्विशिंग फटने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि यह अग्निशमन यंत्र काफी पुराना था और किसी वजह से अचानक इसमें अतिरिक्त दबाव बन गया, जिसके चलते या घटना सामने आई है. आरपीएफ के मुताबिक गाड़ी में सुरक्षा जांच के बाद गाड़ी को अगले गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया. इस घटना के दौरान किसी यात्री और कोच में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है.