हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेशनल हाईवे पर नेटवर्क की परेशानी पर सरकार सख्त! NHAI ने दिए कई कड़े निर्देश, DOT-TRAI से मांगा दखल

नेशनल हाईवे पर नेटवर्क की परेशानी पर सरकार सख्त! NHAI ने दिए कई कड़े निर्देश, DOT-TRAI से मांगा दखल

National Highways Authority of India: NHAI की ओर से की गई जांच में पता चला है कि देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क में करीब 424 ऐसे स्थान हैं, जहां लगभग 1,750 किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Jan 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देश भर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है. दरअसल, देश के सभी नेशनल हाईवे पर कई ऐसे हिस्से हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता या बहुत कमजोर रहता है. वहीं, इस समस्या को गंभीर मानते हुए अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कार्रवाई की मांग की है.

NHAI ने दूरसंचार विभाग यानि DoT और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) से कहा है कि वे टेलीकॉम कंपनियों को इस विषय में जरूरी निर्देश दें, ताकि सारे नेशनल हाईवे पर नेटवर्क की दिक्कत दूर किया जा सके.

1,750 किमी तक मोबाइल नेटवर्क गायब- NHAI

NHAI की ओर से की गई जांच में पता चला है कि देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क में करीब 424 ऐसे स्थान हैं, जहां लगभग 1,750 किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है. ये हिस्से ज्यादातर दूर-दराज, ग्रामीण या नए बने ग्रीनफील्ड हाईवे हैं.

इमरजेंसी के समय भी नहीं मिलता नेटवर्क

नेटवर्क की कमी का सीधा असर हाईवे संचालन, यात्रियों की सुरक्षा और इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ रहा है. हाईवे पर मोबाइल नेटवर्क सिर्फ बातचीत या इंटरनेट के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद जरूरी है. दुर्घटना की स्थिति में मदद बुलाना हो या एंबुलेंस या पुलिस को सूचना देना, GPS और नेविगेशन का इस्तेमाल करना, ये सभी काम नेटवर्क पर ही निर्भर करते हैं. नेटवर्क न होने से यात्रियों को परेशानी होती है और हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है.

दुर्घटना संभावित इलाकों में यात्रियों को भेजे जाएं अलर्ट

इसी को देखते हुए NHAI ने यह भी सुझाव दिया है कि दुर्घटना संभावित इलाकों में पहुंचने से पहले यात्रियों को SMS या फ्लैश मैसेज के जरिए अलर्ट भेजे जाएं. खासतौर पर उन जगहों पर चेतावनी देने की बात कही गई है, जहां आवारा पशुओं की आवाजाही ज्यादा रहती है.

वहीं, मोबाइल नेटवर्क की इस समस्या को दूर करने के लिए सभी संबंधित विभागों और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा, ताकि हाईवे पर सफर करने वालों को आने वाले समय में बेहतर और सुरक्षित सुविधा मिल सके.

यह भी पढ़ेंः UP SIR Draft Voter List: यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 06 Jan 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
National Highway TRAI NHAI Department Of Telecom
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Advertisement

वीडियोज

Somnath Temple: सोमनाथ लेख पर पीएम मोदी के समर्थन में उतरा संत समाज | Breaking | PM Modi
UP SIR: इन जिलों से कटे सबसे ज्यादा वोट..लिस्ट में आप भी तो नहीं? | CM Yogi | BJP | SP | Akhilesh
UP SIR: 2027 से पहले SIR ड्राफ्ट लिस्ट ने मचाया हड़कंप, Akhilesh को होगा फायदा! | CM Yogi | BJP |SP
UP SIR: वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ डिलीट..किसे होगा नुकसान? | Breaking | CM Yogi | BJP | SP | Akhilesh
UP Sir News: 2.89 करोड़ वोटर्स पर EC का चौंकाने वाला खुलासा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
ट्रेंडिंग
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
शिक्षा
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget