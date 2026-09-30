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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअखिलेश ने धनराज नथवानी को बनाया उम्मीदवार, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'आपका आना...'

अखिलेश ने धनराज नथवानी को बनाया उम्मीदवार, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'आपका आना...'

उद्धव ठाकरे गुट की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने धनराज नथवानी को सपा राज्यसभा उम्मीदवार बनने की बधाई दी और कहा कि उनका आना राज्यसभा के लिए अच्छा होगा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Sep 2026 01:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है. सपा चीफ ने राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी के बेटे धनराज परिमल नथवानी को अपना उम्मीदवार बनाया है. उनके इस फैसले से यूपी की सियासत में तो हलचल है ही, साथ ही अन्य राज्यों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इसी क्रम में उद्धव ठाकरे गुट की पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने धनराज नथवानी के लिए एक्स पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दी. शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, "बहुत-बहुत बधाई धनराज नथवानी, राज्यसभा में आपका आना बहुत बढ़िया रहेगा. आपको हमेशा शुभकामनाएं." जाहिर है कि उद्धव गुट की नेता सपा के इस कदम से बेहद खुश हैं.

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धनराज नथवानी ने अखिलेश यादव को दिया धन्यवाद

सपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने के बाद धनराज नथवानी ने कहा, "उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुझे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूं."

सार्वजनिक जीवन के इस नए पड़ाव की ओर लखनऊ में अखिलेश यादव की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए धनराज नथवानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है. उन्होंने जनता को स्नेह, विश्वास और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है.

AIMIM का सपा पर तंज

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने धनराज नथवानी को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. पार्टी का कहना है कि सपा का नया नारा मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट लो और  राज्यसभा में बीजेपी सांसदों के परिवार के लोगों को सीट दो. पार्टी का सवाल है कि क्या यह डील बीजेपी नेता और अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव जी ने कराई है? मुसलमान बीजेपी के खिलाफ सपा सपा को वोट दें और सपा राज्य सभा में बीजेपी के लोगों को भेजें?

यह भी पढ़ें: 'महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त', शिवसेना UBT नेता की हत्या पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 30 Sep 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Samajwadi Party MAHARASHTRA NEWS Rajya Sabha Election 2026 Dhanraj Nathwani UP Rajya Sabha Election 2026
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