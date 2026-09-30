अखिलेश ने धनराज नथवानी को बनाया उम्मीदवार, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'आपका आना...'

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है. सपा चीफ ने राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी के बेटे धनराज परिमल नथवानी को अपना उम्मीदवार बनाया है. उनके इस फैसले से यूपी की सियासत में तो हलचल है ही, साथ ही अन्य राज्यों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इसी क्रम में उद्धव ठाकरे गुट की पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने धनराज नथवानी के लिए एक्स पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दी. शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, "बहुत-बहुत बधाई धनराज नथवानी, राज्यसभा में आपका आना बहुत बढ़िया रहेगा. आपको हमेशा शुभकामनाएं." जाहिर है कि उद्धव गुट की नेता सपा के इस कदम से बेहद खुश हैं.

Many congratulations @DhanrajNathwani ,you will be a super addition to Rajya Sabha! Wishing you the very best always! — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) September 30, 2026

धनराज नथवानी ने अखिलेश यादव को दिया धन्यवाद



सपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने के बाद धनराज नथवानी ने कहा, "उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुझे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूं."



सार्वजनिक जीवन के इस नए पड़ाव की ओर लखनऊ में अखिलेश यादव की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए धनराज नथवानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है. उन्होंने जनता को स्नेह, विश्वास और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है.

AIMIM का सपा पर तंज

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने धनराज नथवानी को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. पार्टी का कहना है कि सपा का नया नारा मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट लो और राज्यसभा में बीजेपी सांसदों के परिवार के लोगों को सीट दो. पार्टी का सवाल है कि क्या यह डील बीजेपी नेता और अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव जी ने कराई है? मुसलमान बीजेपी के खिलाफ सपा सपा को वोट दें और सपा राज्य सभा में बीजेपी के लोगों को भेजें?

यह भी पढ़ें: 'महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त', शिवसेना UBT नेता की हत्या पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

यह भी पढ़ें: मुंबई CSMT यार्ड में लगी आग, धू-धू कर जलने लगी मुंबई-हावड़ा ट्रेन