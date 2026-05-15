NCP की नेता रूपाली चाकरणकर से ED ने गुरुवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की. यह पूछताछ गिरफ्तार भोंदू बाबा अशोक खरात से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई. सूत्रों के मुताबिक, यौन शोषण और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद विवादों में आईं रूपाली चाकणकर गुरुवार (14 मई 2026) सुबह करीब 10:30 बजे ED के मुंबई कार्यालय पहुंचीं. उन्हें PMLA के तहत समन जारी किया गया था. ED अधिकारियों ने दिनभर उनसे नाशिक जिले स्थित खरात के शिवनिका संस्थान ट्रस्ट से जुड़े उनके संबंधों को लेकर पूछताछ की. जांच एजेंसी ने ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों, वित्तीय फैसलों, ट्रांजैक्शन और ट्रस्ट को मिले डोनेशन से जुड़े सवाल पूछे.

सूत्रों के अनुसार, चाकणकर ने ट्रस्ट के वित्तीय मामलों या रोजमर्रा के संचालन में किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार किया. उन्होंने कथित फंड डायवर्जन या डोनेशन के दुरुपयोग की जानकारी होने से भी इंकार किया. बताया जा रहा है कि उन्होंने ED अधिकारियों से कहा कि वह अशोक खरात को अपना “गुरु” मानती थीं और उनकी इच्छा पर बिना किसी आर्थिक लाभ के ट्रस्टी बनी थीं. उन्होंने ट्रस्ट या खरात से जुड़े कथित जमीन सौदों और प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से भी इनकार किया.

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रूपाली चाकणकर से ED की पूछताछ

पूछताछ के दौरान ED ने चाकणकर परिवार से जुड़े कुछ वित्तीय और कारोबारी लेनदेन पर भी सवाल किए. सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने कुछ संदिग्ध फंड ट्रांजैक्शन में कथित विसंगतियों को लेकर जानकारी मांगी. ED अधिकारियों ने रूपाली चाकणकर की आय, निवेश और कारोबारी गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी जुटाई. जांच एजेंसी ने उनके पति निलेश चाकणकर से जुड़ी एक रियल एस्टेट LLP फर्म, उनकी बहन प्रतिभा चाकणकर और अन्य परिजनों से जुड़े वित्तीय एवं बैंकिंग लेनदेन की भी जानकारी मांगी. सूत्रों के अनुसार, ED अब चाकणकर द्वारा दिए गए जवाबों और दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है. जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.

पूछताछ के बाद क्या बोलीं रूपाली चाकरणकर?

पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए रूपाली चाकरणकर ने कहा कि वह ED के समन के बाद जांच में शामिल हुईं और आगे भी सहयोग करती रहेंगी. उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और उनका खरात मामले से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कुछ वित्तीय खातों से जुड़े आरोपों को “फर्जी” बताया और दावा किया कि उनकी बहन प्रतिभा चाकणकर का समता क्रेडिट सोसायटी से कोई संबंध नहीं है. गौरतलब है कि रूपाली चाकरणकर ने अशोक खरात से कथित संबंधों के आरोप सामने आने के बाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. अशोक खरात को मार्च महीने में नाशिक से गिरफ्तार किया गया था. उस पर रेप, यौन शोषण, अंधविश्वास फैलाने, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं.

इस मामले में ED ने प्रतिभा चाकणकर के बेटे तनमय से भी पूछताछ की. अधिकारियों के मुताबिक, समता सहकारी बैंक में दो बैंक खातों के जरिए 25 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ. आरोप है कि ये खाते अशोक खरात ने तनमय और उनकी मां की जानकारी के बिना खुलवाए थे, जिनमें खुद को नॉमिनी बताया गया और अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया.

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