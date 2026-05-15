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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अशोक खरात को गुरु मानकर...', ED के सामने NCP नेता रूपाली ने किए बड़े खुलासे, 8 घंटे तक हुए सवाल-जवाब

'अशोक खरात को गुरु मानकर...', ED के सामने NCP नेता रूपाली ने किए बड़े खुलासे, 8 घंटे तक हुए सवाल-जवाब

अशोक खरात मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रुपाली चाकणकर से ED की 8 घंटे पूछता NCP की नेता रुपाली चाकनकर से ED ने गुरुवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की

By : सूरज ओझा | Edited By: आरची प्रधान | Updated at : 15 May 2026 08:35 AM (IST)
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NCP की नेता रूपाली चाकरणकर से ED ने गुरुवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की. यह पूछताछ गिरफ्तार भोंदू बाबा अशोक खरात से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई. सूत्रों के मुताबिक, यौन शोषण और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद विवादों में आईं रूपाली चाकणकर गुरुवार (14 मई 2026) सुबह करीब 10:30 बजे ED के मुंबई कार्यालय पहुंचीं. उन्हें PMLA के तहत समन जारी किया गया था. ED अधिकारियों ने दिनभर उनसे नाशिक जिले स्थित खरात के शिवनिका संस्थान ट्रस्ट से जुड़े उनके संबंधों को लेकर पूछताछ की. जांच एजेंसी ने ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों, वित्तीय फैसलों, ट्रांजैक्शन और ट्रस्ट को मिले डोनेशन से जुड़े सवाल पूछे.

सूत्रों के अनुसार, चाकणकर ने ट्रस्ट के वित्तीय मामलों या रोजमर्रा के संचालन में किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार किया. उन्होंने कथित फंड डायवर्जन या डोनेशन के दुरुपयोग की जानकारी होने से भी इंकार किया. बताया जा रहा है कि उन्होंने ED अधिकारियों से कहा कि वह अशोक खरात को अपना “गुरु” मानती थीं और उनकी इच्छा पर बिना किसी आर्थिक लाभ के ट्रस्टी बनी थीं. उन्होंने ट्रस्ट या खरात से जुड़े कथित जमीन सौदों और प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से भी इनकार किया.

ये भी पढें- 'मेरे परिवार और मुझ पर लगे आरोप मनगढ़ंत', रूपाली चाकणकर का अशोक खरात के साथ संबंधों पर बयान

रूपाली चाकणकर से ED की पूछताछ

पूछताछ के दौरान ED ने चाकणकर परिवार से जुड़े कुछ वित्तीय और कारोबारी लेनदेन पर भी सवाल किए. सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने कुछ संदिग्ध फंड ट्रांजैक्शन में कथित विसंगतियों को लेकर जानकारी मांगी. ED अधिकारियों ने रूपाली चाकणकर की आय, निवेश और कारोबारी गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी जुटाई. जांच एजेंसी ने उनके पति निलेश चाकणकर से जुड़ी एक रियल एस्टेट LLP फर्म, उनकी बहन प्रतिभा चाकणकर और अन्य परिजनों से जुड़े वित्तीय एवं बैंकिंग लेनदेन की भी जानकारी मांगी. सूत्रों के अनुसार, ED अब चाकणकर द्वारा दिए गए जवाबों और दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है. जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.

पूछताछ के बाद क्या बोलीं रूपाली चाकरणकर?

पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए रूपाली चाकरणकर ने कहा कि वह ED के समन के बाद जांच में शामिल हुईं और आगे भी सहयोग करती रहेंगी. उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और उनका खरात मामले से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कुछ वित्तीय खातों से जुड़े आरोपों को “फर्जी” बताया और दावा किया कि उनकी बहन प्रतिभा चाकणकर का समता क्रेडिट सोसायटी से कोई संबंध नहीं है. गौरतलब है कि रूपाली चाकरणकर ने अशोक खरात से कथित संबंधों के आरोप सामने आने के बाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. अशोक खरात को मार्च महीने में नाशिक से गिरफ्तार किया गया था. उस पर रेप, यौन शोषण, अंधविश्वास फैलाने, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं.

इस मामले में ED ने प्रतिभा चाकणकर के बेटे तनमय से भी पूछताछ की. अधिकारियों के मुताबिक, समता सहकारी बैंक में दो बैंक खातों के जरिए 25 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ. आरोप है कि ये खाते अशोक खरात ने तनमय और उनकी मां की जानकारी के बिना खुलवाए थे, जिनमें खुद को नॉमिनी बताया गया और अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया.

ये भी पढें-अशोक खरात केस: रूपाली चाकणकर ने NCP महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 May 2026 08:35 AM (IST)
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Enforcement Directorate NCP Enforcement Directorate  Rupali Chakankar INDIA
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