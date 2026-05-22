तेलंगाना भवन में हुई एक तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, BRS के कार्यकारी अध्यक्ष K. T. Rama Rao ने कांग्रेस और BJP के बीच कथित राजनीतिक सांठगांठ पर ज़ोरदार हमला बोला. उन्होंने BJP नेता Bandi Sanjay के बेटे से जुड़े हालिया POCSO मामले को अपने हमले का मुख्य मुद्दा बनाया. KTR ने जनता से सवाल पूछा: अगर किसी आम आदमी के बेटे ने यही अपराध किया होता, तो क्या रेवंतरेड्डी की पुलिस उसे तुरंत जेल में नहीं डाल देती? इसके बजाय, उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी को बचाया गया और नौ दिनों तक एक 28-मंज़िला आलीशान अस्पताल में छिपाकर रखा गया, जिसका संबंध मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदारों से है.

बीआरएस नेता ने ज़ोर देकर कहा कि यह तभी संभव हुआ जब जनता में भारी आक्रोश फैला, महिला समूहों ने Ambedkar की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किए, और पीरज़ादीगुडा पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन हुए साथ ही, आरोपी को अदालतों से कोई कानूनी राहत भी नहीं मिली - जिसके बाद ही अधिकारियों को आखिरकार कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा.

केटीआर ने कहा कि जब विशेष जांच दल (SIT) ने आखिरकार नोटिस जारी किया, तो उसे सीधे केंद्रीय मंत्री के आवास पर पहुंचाने के बजाय आरोपी के चाचा को सौंप दिया गया उन्होंने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक दखलंदाज़ी का एक स्पष्ट संकेत है. केटीआर ने आगे दावा किया कि 45 मिनट से ज़्यादा चली अदालत की सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील ने 39 मिनट तक बहस की, जबकि सरकारी वकील ने सिर्फ़ 29 सेकंड तक बात की; यह इस बात का पर्दाफ़ाश करता है कि कांग्रेस सरकार इस मामले को आगे बढ़ाने में कितनी कम गंभीर है.

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BJP-कांग्रेस नजदीकी पर KTR का तंज

व्यापक राजनीतिक समीकरणों की ओर बढ़ते हुए, KTR ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री के BJP के साथ हाथ मिलाने में क्या कोई नई बात हो सकती है? उन्होंने तर्क दिया कि वे तो हमेशा से ही एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाले सहयोगी रहे हैं. उन्होंने दर्शकों को याद दिलाया कि अप्रैल 2024 में, प्रधानमंत्री ने खुद राज्य के नेतृत्व पर "RR टैक्स" वसूलने का आरोप लगाया था. फिर भी, दो साल बाद भी, कोई जाँच शुरू नहीं की गई है. इसके बजाय, अब खबर है कि प्रधानमंत्री रेवंत रेड्डी को अपने साथ हाथ मिलाने का न्योता दे रहे हैं. KTR ने व्यंग्य करते हुए इस गठबंधन की तुलना एक "वॉशिंग मशीन" या "वॉशिंग पाउडर" से की, जो पिछली सभी गलतियों को धोकर साफ कर देता है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री का यह कदम एक तरह से यह पक्का भरोसा दिलाता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से साफ हो जाएगा.

कार्रवाई नहीं होने पर KTR ने उठाए सवाल

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आते हुए, KTR ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए ₹10,000 करोड़ के घोटाले का ज़िक्र किया यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की औपचारिक जाँच का नतीजा था, जिसने कड़ी कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी. उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेवंत रेड्डी के प्रति इतनी ज़्यादा नरमी क्यों दिखाई है. उन्होंने मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के घर पर ED की छापेमारी का भी ज़िक्र किया, जहाँ कथित तौर पर नोट गिनने वाली दो मशीनें लाई गई थीं. अठारह महीने बीत जाने के बाद भी, ED और मंत्री, दोनों ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, जिससे यह लगता है कि दोनों के बीच आपसी मिलीभगत से मामले को दबाया जा रहा है. KTR ने आरोप लगाया, "एक तरफ अमित शाह तेलंगाना को AICC के लिए एक ATM बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई कभी नहीं की जाती."

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