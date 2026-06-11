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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासबसे लंबे समय तक PM बनने का नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, खुश हो गए ट्रंप, भेजा मैसेज, पीएम मोदी बोले- 'मैं आपके...'

सबसे लंबे समय तक PM बनने का नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, खुश हो गए ट्रंप, भेजा मैसेज, पीएम मोदी बोले- 'मैं आपके...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड बनाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से दी गई बधाई पर धन्यवाद देते हुए मैसेज शेयर किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 11 Jun 2026 07:53 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ करने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद देते हुए मैसेज शेयर किया है. उन्होंने कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए थैंक्यू. आपके साथ मिलकर मैं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं.

ट्रंप ने मोदी को दी थी बधाई

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, 'मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई. वह एक प्रभावशाली नेता हैं.' उन्होंने कहा, 'मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान नेता हैं और आने वाले वर्षों में भी उनके नेतृत्व में अनेक बड़ी उपलब्धियां और सफलताएं हासिल होंगी.'

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को कहा 'थैंक्यू'

इस संदेश का जवाब देते हुए मोदी ने 'एक्स' पर कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं, ताकि हमारे दोनों देशों और पूरी दुनिया को इसका लाभ मिल सके.'

पीएम मोदी ने बनाया ये रिकॉर्ड

नरेंद्र मोदी ने बुधवार (10 जून) को 4,399 दिनों के लगातार कार्यकाल के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया. उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

ये भी पढ़ें : नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?

दुनिया के कई नेताओं ने दी बधाई

दुनिया के कई नेताओं ने उन्हें निर्वाचित होकर भारत के प्रधानमंत्री पद पर लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने के लिए बधाई दी. यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट के जरिये प्रधानमंत्री को इस कीर्तिमान के लिए बधाई दी.

देश के इतिहास के लंबे समय तक पीएम का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम, दुनियाभर के नेताओं ने भेजा बधाई संदेश, जानें किसने क्या कहा है?

Published at : 11 Jun 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Donald Trump India News PM Modi NARENDRA MODI DONALD Trump
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