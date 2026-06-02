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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCBSE के नए चेयरमैन का ऐलान, राहुल सिंह की विदाई के बाद लोखंडे प्रशांत सीताराम को मिली कमान

CBSE के नए चेयरमैन का ऐलान, राहुल सिंह की विदाई के बाद लोखंडे प्रशांत सीताराम को मिली कमान

CBSE NEW Chairman: सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर चेयमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया.

By : प्रवीण यादव | Updated at : 02 Jun 2026 09:04 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के चेयमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का मंगलवार (2 जून 2026) को बोर्ड से तबादला कर दिया. सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर यह कदम उठाया. लोखंडे प्रशांत सीताराम CBSE के नए चैयरमैन बने. वह राहुल सिंह की जगह संभालेंगे.

सीबीएसई उस समय विवादों में घिर गई, जब कक्षा 12 के कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि बोर्ड की ओर से अपलोड की गई उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रतियां उनकी लिखावट से मेल नहीं खातीं. इससे ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान में संभावित गड़बड़ी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं.

सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला

केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया में ओएसएम प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने चिंताएं जताई हैं. तकनीकी खामियों, भुगतान संबंधी विफलताओं और सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी को लेकर भी बोर्ड को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है.

सीबीएसई ने मंगलवार को कहा कि री-इवैल्युएशन पोर्टल शुरू होते ही इस पर बड़ा साइबर हमला हुआ. CBSE के अनुसार शरारती तत्वों ने 'डिनायल ऑफ सर्विस' (DoS) अटैक के जरिए वेबसाइट को ठप करने की कोशिश की. सिर्फ 2 मिनट के भीतर पोर्टल पर 15 लाख हिट्स आए और फाइलों को अवैध तरीके से निकालने के 1 लाख से ज्यादा प्रयास किए गए.

CBSE ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया

सीबीएसई (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा के नंबरों से असंतुष्ट छात्रों के लिए मंगलवार, 2 जून 2026 से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया. इस पोर्टल के जरिए छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर शीट) की जांच और नंबरों का री-इवैल्यूएशन करवा सकते हैं. हालांकि, इस सुविधा का लाभ केवल वही छात्र उठा सकते हैं जिन्हें अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी पहले ही मिल चुकी है. अगर किसी छात्र को अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी देखने के बाद उसमें कोई गड़बड़ी नजर आती है या वह अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

ये भी पढ़ें : मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 02 Jun 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
CBSE Breaking News Abp News CBSE Result 2026
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