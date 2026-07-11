INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचंद्रबाबू नायडू की बहू नारा ब्राह्मणी को मिला सम्मान, फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में मिली जगह

चंद्रबाबू नायडू की बहू नारा ब्राह्मणी को मिला सम्मान, फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में मिली जगह

हेरिटेज फूड्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नारा ब्राह्मणी को फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है.जानिए उनकी शिक्षा, करियर और परिवार से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Jul 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

हेरिटेज फूड्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नारा ब्राह्मणी को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. उन्हें साल 2026 के लिए फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है. इस सम्मान के साथ उन्हें देश की प्रमुख महिला कारोबारी नेताओं में एक खास पहचान मिली है.

नारा ब्राह्मणी को फॉर्च्यून इंडिया के वार्षिक मोस्ट पावरफुल वुमेन (MPW) समिट में सम्मानित किया गया. इस दौरान उन्होंने रनिंग कंपनीज़ विद पर्पस सब्जेक्ट पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लिया. उन्होंने भारत के डेयरी सेक्टर के भविष्य, किसानों की भूमिका और उद्योग के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार भी साझा किए.

यह सम्मान हेरिटेज फूड्स में उनके प्रभावी काम और डेयरी उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किए गए कोशिशों को देखते हुए दिया गया है. नारा ब्राह्मणी ने किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने और डेयरी क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के बीच मौजूद अंतर को कम करने के लिए कई पहल की हैं. उनके नेतृत्व में कंपनी ने डेयरी क्षेत्र में नई रणनीतियों और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया है.

ये भी पढ़ें: रूसी तेल खरीद पर लगेगा 500 परसेंट टैरिफ? अमेरिकी सांसद पार्लियामेंट में पेश करेंगे नया बिल, भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें!

आंध्र प्रदेश के CM ने क्या लिखा?

इस उपलब्धि पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर लिखा कि ब्राह्मणी को फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं 2026 में शामिल होने पर बहुत-बहुत बधाई. यह प्रतिष्ठित पहचान उनकी लीडरशिप, लगन और बेहतरीन काम के प्रति उनके कमिटमेंट को दिखाती है. वह हमारे परिवार को गर्व महसूस कराती रहती हैं और अनगिनत युवा महिलाओं, खासकर हमारी तेलुगु बेटियों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. उनके लिए और भी कई उपलब्धियां हासिल करने और उनकी सभी कोशिशों में लगातार सफलता की कामना करता हूं.

कौन हैं नारा ब्राह्मणी?

नारा ब्राह्मणी का जन्म 21 दिसंबर 1986 को हुआ था. उनका संबंध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक प्रसिद्ध राजनीतिक और फिल्मी परिवार से है. उनका होमटाउन हैदराबाद, तेलंगाना है. नारा ब्राह्मणी ने अपनी उच्च शिक्षा विदेश में हासिल की है. उन्होंने सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की. यह पढ़ाई उन्होंने साल 2007 से 2009 के बीच पूरी की. इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से साल 2011 से 2013 के बीच MBA की डिग्री हासिल की.

नारा ब्राह्मणी ने करियर की शुरुआत

नारा ब्राह्मणी ने करियर की शुरुआत उन्होंने अक्टूबर 2009 में की. उस समय उन्होंने सिंगापुर की कंपनी वर्टेक्स वेंचर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के रूप में काम शुरू किया. इस पद पर रहते हुए उन्होंने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ा अनुभव हासिल किया. मई 2011 में नारा ब्राह्मणी को हैदराबाद स्थित हेरिटेज फूड्स (इंडिया) लिमिटेड में बिजनेस डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया. यहां उन्होंने कंपनी के विस्तार और नई व्यावसायिक योजनाओं पर काम किया.

कौन है नारा ब्राह्मणी के पिता?

फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध खाद्य कंपनी डैनोन में अगस्त 2012 में नारा ब्राह्मणी असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर बनीं. इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड प्रबंधन और मार्केटिंग का अनुभव हासिल किया. इसके बाद जुलाई 2013 में उन्होंने दोबारा हेरिटेज फूड्स लिमिटेड में जिम्मेदारी संभाली और कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम शुरू किया. उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई क्षेत्रों में विस्तार किया और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत किया. नारा ब्राह्मणी के परिवार की बात करें तो उनके पिता नंदमुरी बालकृष्ण हैं, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता हैं. उनकी माता का नाम वसुंधरा देवी है. नारा ब्राह्मणी के पति नारा लोकेश हैं, जो एक प्रमुख राजनेता हैं और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) से जुड़े हुए हैं और उनके ससुर आंध्र प्रदेश के सीएम हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली से यूपी-बिहार तक कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें अपने राज्य का हाल

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 11 Jul 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Fortune India Nandamuri Balakrishna Nara Brahmani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चंद्रबाबू नायडू की बहू नारा ब्राह्मणी को मिला सम्मान, फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में मिली जगह
चंद्रबाबू नायडू की बहू नारा ब्राह्मणी को मिला सम्मान, फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में मिली जगह
इंडिया
कलिंग सेना Vs ISKCON: ओडिशा में छिड़ी जंग, इस्कॉन पर गलत समय पर रथ यात्रा निकालने का आरोप
कलिंग सेना Vs ISKCON: ओडिशा में छिड़ी जंग, इस्कॉन पर गलत समय पर रथ यात्रा निकालने का आरोप
इंडिया
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
इंडिया
रूसी तेल खरीद पर लगेगा 500 परसेंट टैरिफ? अमेरिकी सांसद पार्लियामेंट में पेश करेंगे नया बिल, भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें!
रूसी तेल खरीद पर 500 % टैरिफ? अमेरिकी MP संसद में पेश करेंगे नया बिल, भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें!
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है
अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
क्रिकेट
IND vs ENG: No-1 का ताज बचाने उतरेगी टीम इंडिया, 5वें T20 से पहले वैभव सूर्यवंशी को इंग्लिश खिलाड़ी से मिली वार्निंग
No-1 का ताज बचाने उतरेगी टीम इंडिया, 5वें T20 से पहले वैभव सूर्यवंशी को इंग्लिश खिलाड़ी से मिली वार्निंग
ओटीटी
Lenin OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
इंडिया
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', हिजबुल कमांडर का कबूलनामा
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे ने यूं दिया था ऑपरेशन टाइगर को अंजाम! सामने आई पहली तस्वीर
एकनाथ शिंदे ने यूं दिया था ऑपरेशन टाइगर को अंजाम! सामने आई पहली तस्वीर
जनरल नॉलेज
Ants Communication: हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?
हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?
ABP NEWS
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
ABP NEWS
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
ABP NEWS
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Embed widget